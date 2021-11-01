高雄重文資保存！雄鎮北門、逍遙園、臺灣鳳梨工場獲獎
高雄市文化局積極投入文化資產保存，今年接連獲得三獎，市定古蹟雄鎮北門獲「城市工程品質金質獎」、歷史建築逍遙園獲「建築園冶獎」、歷史建築九曲堂泰芳商會鳳梨罐詰工場獲「古蹟歷史建築管理維護評鑑優良獎」。文化局表示，除了修復規畫設計及工程，對文資也要重視管理經營。
「城市工程品質金質獎」由高雄市結構工程工業技師、土木技師及建築師三大公會主辦，透過評審制度提升公私有工程的施工品質。文化局表示，「市定古蹟雄鎮北門修復工程」嚴謹考據礮臺風貌，重現其扼控海疆險要的雄姿，並再度與打狗英國領事館、哨船頭外灘歷史紋理縫合，讓歷史現場再度回到市民生活。在經過半年的競逐下，由全國119件參賽案件中獲評審青睞榮獲金質獎。
逍遙園繼去年重新啟用就獲得「城市工程品質金質獎」，今年又獲得「建築園冶獎」。2021建築園冶獎由社團法人高雄市建築經營協會主辦，開放高雄市等13個縣市參加徵選，希望以「園冶」之名，讓建築業界興修建具有特色的建築，重視建築景觀設計。逍遙園建築與庭園景觀富有人文特色，突顯日治時期建築技術工法，成為獨一無二的「和洋式建築」別邸。
文化部為鼓勵古蹟、歷史建築、紀念建築做好管理維護工作，每兩年評鑑選出優良管理單位，今年全國共有33處參加評鑑，8處公私有文資通過決選獲優良獎。九曲堂泰芳商會鳳梨罐詰工場歷經三年修復工程及展示規畫，將百年產業設施蛻變轉型，以臺灣鳳梨工場之名重新啟用，跳脫一般以硬體為重的再利用方式，推出口碑滿譽的彩繪封罐、鳳纖紙等親子DIY活動，成為認識、學習、體驗與休閒共存的場域，也是本次獲獎公有文化資產中唯一由公部門自行營運。
高雄市文化局長表示，文資保存最大的挑戰其實是從依法指定登錄後才開始，由一系列的調查研究、規畫設計、修復工程到文史展示、管理維護、再利用經營，每個階段都必須要長期投入心力與資源。
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