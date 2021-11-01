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明起高市KTV、釣蝦、美容美體、按摩等消費 可拿高雄券

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
明起「高雄開就賺」將 KTV、釣蝦、美容美體及按摩業者也納入「 發放高雄券振興夥伴 」，高市經發局長廖泰翔（右）至足底按摩店宣傳。圖／高雄市經發局提供
明起「高雄開就賺」將 KTV、釣蝦、美容美體及按摩業者也納入「 發放高雄券振興夥伴 」，高市經發局長廖泰翔（右）至足底按摩店宣傳。圖／高雄市經發局提供

高雄市政府因應振興五倍券推出「高雄開就賺」活動，為擴大效益，明天起至KTV、釣蝦、美容美體和按摩業等商家也可拿到高雄券。抽獎活動目前已累積登錄發票136萬餘張，總金額逾17億元，天天抽iPhone 13、周周抽電動車等禮，今天也將首抽最大獎特斯拉電動車。

經發局表示，「高雄開就賺」活動對接中央振興券，針對百貨、旅宿及餐飲等三大受疫情影響嚴重產業，規畫消費滿額加贈高雄券，同時推出抽獎活動，大獎每月抽特斯拉電動車、PS5，活動推出以來振興券登錄金額為2.91億元，高雄券登錄49萬多張，已有多名幸運兒中獎。

首批抽中電動機車得主謝小姐，上周五前往光陽機車領車，她說當初是幫兒子買立可帶，沒想到登錄發票很幸運中獎，當初收到得獎簡訊後還接到局長親自打電話通知，讓她真的很意外，也有點不敢相信。她也肯定高雄券能刺激經濟帶動消費。

經發局長廖泰翔說，10月8日起跑的「高雄開就賺」抽獎，活動期間在高雄市的一般消費發票，滿200元就能登錄獲一組抽獎序號，但使用紙本振興券、高雄券、商圈夜市券及數位綁定振興券等，登錄序號後可獲得的抽獎序號組數都優於一般消費，等於中獎率較高，歡迎民眾「拿券就登、消費再登」。

高雄開就賺活動今天將首抽特斯拉電動車。圖／高雄市經發局提供
高雄開就賺活動今天將首抽特斯拉電動車。圖／高雄市經發局提供

高雄券 發票 特斯拉

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