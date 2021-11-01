明起高市KTV、釣蝦、美容美體、按摩等消費 可拿高雄券

高雄市政府因應振興五倍券推出「高雄開就賺」活動，為擴大效益，明天起至KTV、釣蝦、美容美體和按摩業等商家也可拿到高雄券。抽獎活動目前已累積登錄發票136萬餘張，總金額逾17億元，天天抽iPhone 13、周周抽電動車等禮，今天也將首抽最大獎特斯拉電動車。

經發局表示，「高雄開就賺」活動對接中央振興券，針對百貨、旅宿及餐飲等三大受疫情影響嚴重產業，規畫消費滿額加贈高雄券，同時推出抽獎活動，大獎每月抽特斯拉電動車、PS5，活動推出以來振興券登錄金額為2.91億元，高雄券登錄49萬多張，已有多名幸運兒中獎。

首批抽中電動機車得主謝小姐，上周五前往光陽機車領車，她說當初是幫兒子買立可帶，沒想到登錄發票很幸運中獎，當初收到得獎簡訊後還接到局長親自打電話通知，讓她真的很意外，也有點不敢相信。她也肯定高雄券能刺激經濟帶動消費。