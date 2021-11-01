聽新聞
test
0:00 / 0:00
明起高市KTV、釣蝦、美容美體、按摩等消費 可拿高雄券
高雄市政府因應振興五倍券推出「高雄開就賺」活動，為擴大效益，明天起至KTV、釣蝦、美容美體和按摩業等商家也可拿到高雄券。抽獎活動目前已累積登錄發票136萬餘張，總金額逾17億元，天天抽iPhone 13、周周抽電動車等禮，今天也將首抽最大獎特斯拉電動車。
經發局表示，「高雄開就賺」活動對接中央振興券，針對百貨、旅宿及餐飲等三大受疫情影響嚴重產業，規畫消費滿額加贈高雄券，同時推出抽獎活動，大獎每月抽特斯拉電動車、PS5，活動推出以來振興券登錄金額為2.91億元，高雄券登錄49萬多張，已有多名幸運兒中獎。
首批抽中電動機車得主謝小姐，上周五前往光陽機車領車，她說當初是幫兒子買立可帶，沒想到登錄發票很幸運中獎，當初收到得獎簡訊後還接到局長親自打電話通知，讓她真的很意外，也有點不敢相信。她也肯定高雄券能刺激經濟帶動消費。
經發局長廖泰翔說，10月8日起跑的「高雄開就賺」抽獎，活動期間在高雄市的一般消費發票，滿200元就能登錄獲一組抽獎序號，但使用紙本振興券、高雄券、商圈夜市券及數位綁定振興券等，登錄序號後可獲得的抽獎序號組數都優於一般消費，等於中獎率較高，歡迎民眾「拿券就登、消費再登」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言