高雄最危險海砂屋11月1日公告拆除 市府設服務站協助租屋

高市鼓山區的海砂屋「仁愛河濱商城」，因建物有公共安全之虞，市府明天將公告限期1個月內拆除；為協助受影響的125戶住戶，市府今天起設置都更租賃服務站，協助住戶租屋安頓。

高雄市政府工務局建管處長陳海通今天接受中央社記者訪問表示，屋齡已40年的仁愛河濱商城，經建物結構鑑定結果，氯離子超標，俗稱「海砂屋」，梁柱58%遭鏽蝕損壞，有傾頹、朽壞而危害公共安全之虞，依法將自明天起正式公告限期1個月內拆除。

都發局今天發布新聞稿表示，為了讓受影響的住戶可在短時間內找到合適住所，今天起於河邊里活動中心設置都更租賃服務站，為期1個月，協助住戶透過社會住宅包租代管媒合機制等為住戶找屋、看屋。

高雄市長陳其邁也到場視察，傾聽住戶心聲。陳其邁表示，河濱商城建物經鑑定有安全疑慮，市府必須依法行政，但住戶的居住權益，市府也必須充分考量，因此責成都發局務必在1個月內解決住戶居住問題。

仁愛河濱商城是高市第一個自發成立都市更新會的社區，今天已召開第5次理監事會，決議每1門牌戶，租金費用2個月押金及6個月租金，搬家費用新台幣2萬元，先向市府申請代墊費用。

另明天晚上7時在活動中心舉辦搬遷說明會，邀集數家租賃業者代表，協助租屋說明；也訂於12月5日上午10時在區公所召開會員大會，追認程序。

都發局長楊欽富表示，都發局會積極協助社區加速研議都更事業計畫及相關急迫性費用，包括招商、測量估價、拆遷安置等費用，都可向市府申請代墊先行執行。

楊欽富表示，河濱商城都更租賃服務站位於河邊里活動中心，今天起服務民眾，時間為每日上午9時至12時、下午2時至5時，將有租賃服務業者及有關都更、建管等業務機關人員輪值服務。