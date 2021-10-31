影／高雄流行音樂中心開幕！明年金曲獎移師高流

高雄流行音樂中心今天開幕，蔡英文總統、文化部長李永得、高雄市長陳其邁等人出席。開幕儀式暨演唱會「Sea the Future 看見高雄的未來」，結合音樂及5G AIoT科技，宣告南台灣音樂產業新紀元展開。儀式及演唱會開始前，全體觀眾為高雄城中城大火憾事，默哀1分鐘，希望以音樂安撫人心，凝聚正面能量。

蔡英文總統表示，台灣有豐沛的音樂創作能量，民主自由是創作沃土，一個好的表演舞台，則是培育人才的養分，高流讓更多年輕人站穩腳步，向國際舞台邁進。高流獨特的建築設計已成為地標，未來在海景第一排欣賞音樂，將成為南台灣的日常。高流是由中央出資、地方經營的合作典範，感謝文化部、高雄市府及所有籌建夥伴，大家共同努力，讓台灣表演藝術家能夠站上一流舞台，民眾可體驗不同的表演。

疫情趨緩下，正是觀看藝文節目的好時機，歡迎大家多使用五倍券和藝FUN券買票支持藝文產業，相信這裡的文化體驗將打破大家對表演的想像。期待高流成為南台灣流行音樂的出海口，讓台灣音樂走向世界，每個人在這裡找到音樂的真愛。

「明年金曲獎將在高流舉行！」文化部長李永得一上台就來帶好消息，他娓娓道來高流中心從2004年起的籌建過程，歷經政黨輪替、地點改變、追加預算，終於完成。音樂是最大的文化力量，未來也會成為產業力量、護國力量。

高雄市長陳其邁表示，高流所在的亞洲新灣區不只是文創、觀光、休閒重點地區，更是5G AIoT科技發展重鎮。音樂要與土地、人民共鳴，才有好作品，未來高流在市府與民眾努力下，讓高流接軌國際。

「高流代表台灣精神的再生與出發！」陳其邁也提到默哀城中城事件，城市的傷痕會時刻警惕提醒，高雄市府會更堅定加速老城區再生。