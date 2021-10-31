高雄輕軌凱旋公園站周邊道路亂 議員：險象環生

高雄鐵路地下化後，市府將不少廢棄軌道打造成綠園道，成為高雄城市新街景，也讓自行車騎士多了好去處。中正、凱旋路口有輕軌凱旋公園站，但這一帶的鐵道廢棄後未見規畫，有一段甚至被租做洗車場用，路口斑馬線不足，行人常冒著危險衝過馬路，險象環生。

市議員吳益政指出，這一帶多為老社區，老社區有老社區的美，但市府態度消極，沒有完整規畫導致輕軌、捷運運量不足，老社區也未因輕軌而帶來景觀改變。吳益政認為，捷運工程動輒千億元，但這些工程不只是大眾運輸系統，其實也是城市環境的改造，許多城市都因有了輕軌、捷運而改變風貌，把舊有不美觀的地景改造成特色，但中正、凱旋路口明明是交通要道，卻不見整體規畫。過去工務局曾說，有意將凱旋舊鐵道打造成自行車道，但後來也無疾而終。

交通局表示，明年台鐵已編列預算，將拆除中正路上的鐵道遮斷器，屆時交通局就可規畫更友善的行車、行人空間。交通局也願意辦工作坊，讓公民參與，討論廢棄舊鐵道如何處理、再生。

捷運局長吳義隆表示，輕軌凱旋公園站周遭的動線規畫確實不友善，凱旋公園站位於捷運O7站和O8站之間，離兩站都約500公尺，但連接、轉乘確實不佳，目前短期規畫會畫設人行道，增加行人安全；中期會加寬人行道；長期部分會投入約9千萬架設天橋。希望能透過周遭環境的串連讓民眾不管搭乘捷運、輕軌或騎乘自行車都更加方便、安全。

吳益政指出，政府有時都不做、要做又容易趕進度、急就章，「要做不做都讓人擔心」，吳益政認為，舊鐵道不急著做工程，但一定要有公民醞釀，讓當地居民參與規畫，如紐約高架公園本是雜草叢生的廢棄鐵道，經由民間修復，轉變為紐約觀光亮點，吸引大批觀光人潮。