快訊

馬英九：封存核四就是為了未來可以啟封 現在是時候了

南國漫讀節藍皮解憂火車受歡迎 第2班票券秒殺

中央社 / 屏東縣31日電

南國漫讀節首班藍皮火車昨天啟程，由台鐵資深列車長馬世駿與屏東作家傅怡禎帶領60名乘客，重新認識屏東靜謐鐵路風景；11月28日第2班列車，票券日前啟售10分鐘又秒殺。

屏東縣政府舉辦的南國漫讀節，今年有5班藍皮解憂專屬列車遊程，在台鐵協助安排調度下，帶讀者從南迴鐵路的起點站枋寮出發，停留枋野、枋山、加祿等秘境小站，引領乘客緩慢感受屏東，坐在自由開關車窗的藍皮火車車廂中，近距離看海吹風，解鎖沿途景致。

縣府文化處發布新聞稿表示，文化處加碼贈送每名參與藍皮火車的讀者「屏東總圖限量設計款借書證」，希望讓閱讀成為生活日常，在遊走屏東山海藍皮旅行裡，預約未來的閱讀。

昨天首班藍皮由作家傅怡禎及資深列車長馬世駿帶隊，馬世駿與民眾分享在台鐵服務將近40年的執勤經歷，翻出收藏已久的鐵路木章供鐵路迷蓋印留念，同樣熱愛南迴鐵路的屏東作家傅怡禎，則朗誦個人著作，將多年來於南迴線上通勤的記憶傳遞給讀者。

眾人抵達金崙站後，並邀請在地詩人徐慶東，在金崙海灘上朗讀詩作，讓文字飄蕩在徐徐海風，伴隨旅客一路返程。

文化處另在車廂內特別架設「移動的圖書館」，精選屏東文學、鐵道文學、自然文學等書籍，供參與者在車廂中自由挑選，並鼓勵民眾在活動結束後，自行歸還至屏東縣立各公共圖書館。

文化處表示，11月南國漫讀節將帶來1場南方走讀和5場閱讀講座；首先由屏東女兒徐麗雯與五溝水守護工作站站長劉晉坤帶領民眾深入認識六堆客家聚落。

閱讀講座則邀請到6名講者接力開講，訴說南方發生的故事，包括作家山女孩Kit、導演柯合倍、日本學家野島剛與平野久美子、作家陳培豐、攝影作家陳逸宏。

屏東縣政府 車廂

延伸閱讀

南國漫讀節忘憂藍皮領略屏東 11月第二班列車再秒殺

市區也有與毛孩玩耍空間 屏東返鄉青年打造寵物樂園

王船帶走厄運、瘟煞 屏東東港迎王平安祭今落幕

屏東大武山文學營開跑 吸引北部文青參加

相關新聞

影／高雄流行音樂中心開幕！明年金曲獎移師高流

高雄流行音樂中心今天開幕，蔡英文總統、文化部長李永得、高雄市長陳其邁等人出席。開幕儀式暨演唱會「Sea the Futu...

高市托嬰中心勒令停業3個月 社會局媒合24位幼童轉托

高雄鳳山發生托嬰中心疑似虐嬰案，7名幼童遭托育人員不當對待，遭社會局勒令停業3個月，目前有24位幼兒須有轉托需求，社會局...

王船帶走厄運、瘟煞 屏東東港迎王平安祭今落幕

屏東東港東隆宮辛丑正科迎王平安祭典活動，歷經宴王及遷船遶境後，今天清晨燒王船送代天巡狩千歲爺遊天河，上萬民眾及信徒為爭睹...

騎車請跟著導引牌 高市優化山城線自行車道

高雄騎乘自行車的人口越來越多，目前Youbike站已有1023站，累積使用人次為1176餘萬次，不少人利用公共腳踏車通勤...

屏東東港迎王祭典落幕 疫鬼、災禍隨王船燒盡遠離

屏東縣東港鎮迎王平安祭祭典，經昨天王船遶境沿途「收煞驅瘟」，今天清晨將耗費約千萬元打造的王船遷往鎮海公園，並舉行火燒王船...

金門芋頭季開跑 瓊林宴明年變便當

金門縣文化局與瓊林里辦公處昨舉辦「瓊林宴」成果發表會，推出濃縮版的「瓊林宴御飯盒」，將於明年元月販售，讓御賜宴席成為日常...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。