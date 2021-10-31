南國漫讀節藍皮解憂火車受歡迎 第2班票券秒殺

南國漫讀節首班藍皮火車昨天啟程，由台鐵資深列車長馬世駿與屏東作家傅怡禎帶領60名乘客，重新認識屏東靜謐鐵路風景；11月28日第2班列車，票券日前啟售10分鐘又秒殺。

屏東縣政府舉辦的南國漫讀節，今年有5班藍皮解憂專屬列車遊程，在台鐵協助安排調度下，帶讀者從南迴鐵路的起點站枋寮出發，停留枋野、枋山、加祿等秘境小站，引領乘客緩慢感受屏東，坐在自由開關車窗的藍皮火車車廂中，近距離看海吹風，解鎖沿途景致。

縣府文化處發布新聞稿表示，文化處加碼贈送每名參與藍皮火車的讀者「屏東總圖限量設計款借書證」，希望讓閱讀成為生活日常，在遊走屏東山海藍皮旅行裡，預約未來的閱讀。

昨天首班藍皮由作家傅怡禎及資深列車長馬世駿帶隊，馬世駿與民眾分享在台鐵服務將近40年的執勤經歷，翻出收藏已久的鐵路木章供鐵路迷蓋印留念，同樣熱愛南迴鐵路的屏東作家傅怡禎，則朗誦個人著作，將多年來於南迴線上通勤的記憶傳遞給讀者。

眾人抵達金崙站後，並邀請在地詩人徐慶東，在金崙海灘上朗讀詩作，讓文字飄蕩在徐徐海風，伴隨旅客一路返程。

文化處另在車廂內特別架設「移動的圖書館」，精選屏東文學、鐵道文學、自然文學等書籍，供參與者在車廂中自由挑選，並鼓勵民眾在活動結束後，自行歸還至屏東縣立各公共圖書館。

文化處表示，11月南國漫讀節將帶來1場南方走讀和5場閱讀講座；首先由屏東女兒徐麗雯與五溝水守護工作站站長劉晉坤帶領民眾深入認識六堆客家聚落。

閱讀講座則邀請到6名講者接力開講，訴說南方發生的故事，包括作家山女孩Kit、導演柯合倍、日本學家野島剛與平野久美子、作家陳培豐、攝影作家陳逸宏。