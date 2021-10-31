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高市托嬰中心勒令停業3個月 社會局媒合24位幼童轉托

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市社會局在鳳山婦幼中心場地增開2處托育定點，協助幼兒轉托。圖／高雄市社會局提供
高雄市社會局在鳳山婦幼中心場地增開2處托育定點，協助幼兒轉托。圖／高雄市社會局提供

高雄鳳山發生托嬰中心疑似虐嬰案，7名幼童遭托育人員不當對待，遭社會局勒令停業3個月，目前有24位幼兒須有轉托需求，社會局表示，目前持續電話聯繫此托嬰中心家長，依照需求，媒合大寮、鳳山托育資源，截至今天中午已媒合17位幼兒轉托私立托嬰中心、居家托育，目前還有7人仍在媒合中。

社會局假日仍持續打電話連絡鳳山某托嬰中心家長，34位幼兒有24位需協助轉托，8位轉由家屬自行照顧，2位轉幼兒園。依據家長需求，社會局積極盤點大寮鳳山托育資源，經逐一再次聯絡家長，至31日中午12點止，已媒合17位幼兒轉托私立托嬰中心或居家托育，尚有7位還正媒合中。

社會局表示，非常了解家長對轉托的焦慮，目前已在鳳山婦幼中心場地增開2處托育定點，社會局長謝琍琍也親自督導場地安排、盤點遊具設施設備，檢視環境安全，確認場地布置妥適，讓家長安心送托。這幾天也會持續協助家長看轉托環境，後續社會局將安排專人積極持續媒合。

高雄市社會局在鳳山婦幼中心場地增開2處托育定點，協助幼兒轉托。圖／高雄市社會局提供
高雄市社會局在鳳山婦幼中心場地增開2處托育定點，協助幼兒轉托。圖／高雄市社會局提供

托育 托嬰 幼兒園

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