快訊

國民黨重啟對美關係布局 夏立言料扛首任赴美特使、海峽論壇重任

大鵬灣跨海大橋感應器異常 橋開一半卡住

中央社 / 屏東縣31日電

屏東大鵬灣國家風景區的鵬灣跨海大橋昨天下午的開橋秀，橋開一半突然卡住，鵬管處工作人員察覺後，馬上以人工操作讓橋順利完成開合，鵬管處表示，因角度感應器異常才卡住。

大鵬灣跨海大橋每週六、日傍晚進行開橋秀的表演，昨天開橋秀時間是下午4時30分，在音樂和夕陽陪襯下，進行半個小時的開橋秀，開橋不到1分鐘，橋突然卡住，觀看民眾覺得奇怪，有人喊「好像故障了」。

大鵬灣國家風景區管理處副處長王玟傑表示，由於角度感應器異常橋才卡住，工作人員察覺後，馬上以人工操作，完成半個小時的開橋秀。

王玟傑表示，目前感應器還在檢測中，如果今天傍晚前無法修復，下午的開橋秀將取消。

大鵬灣跨海大橋是全國第一座開啟式大橋，民國100年3月通車，週休2日傍晚時刻進行開橋秀表演，王玟傑表示，除了假日的開橋秀表演外，只要有遊艇和帆船經過，橋也會開，開橋之前會先管制車輛和人員經過，昨天開橋時，人員和車輛已管制。

跨海大橋剛通車開橋時，每年卡橋2至3次，直至95年鵬管處進行相關機件大換修及要求契約廠商加強保養後，近幾年卡橋事件幾乎不再見，去年沒有發生，昨天的卡橋是今年第1次。

大鵬灣 海大 國家風景區

延伸閱讀

通車遇疫情中捷虧損 中市交通局:延伸彰化、大坑不變

內政委員會考察屏東東港迎王祭及大鵬灣 盼政府整合地方特色

淡江大橋八里端通車 侯友宜及蘇貞昌樂見串聯地方發展

影／淡江大橋八里端通車 蘇貞昌為侯友宜加油鼓勵

相關新聞

王船帶走厄運、瘟煞 屏東東港迎王平安祭今落幕

屏東東港東隆宮辛丑正科迎王平安祭典活動，歷經宴王及遷船遶境後，今天清晨燒王船送代天巡狩千歲爺遊天河，上萬民眾及信徒為爭睹...

騎車請跟著導引牌 高市優化山城線自行車道

高雄騎乘自行車的人口越來越多，目前Youbike站已有1023站，累積使用人次為1176餘萬次，不少人利用公共腳踏車通勤...

屏東東港迎王祭典落幕 疫鬼、災禍隨王船燒盡遠離

屏東縣東港鎮迎王平安祭祭典，經昨天王船遶境沿途「收煞驅瘟」，今天清晨將耗費約千萬元打造的王船遷往鎮海公園，並舉行火燒王船...

金門芋頭季開跑 瓊林宴明年變便當

金門縣文化局與瓊林里辦公處昨舉辦「瓊林宴」成果發表會，推出濃縮版的「瓊林宴御飯盒」，將於明年元月販售，讓御賜宴席成為日常...

河濱商城都更案 高市府啟動安置

高雄愛河畔「仁愛河濱商城」是高雄最大海砂屋，屋齡逾40年，梁柱嚴重受損，天花板鋼筋裸露，隨時可能倒塌，249戶活在恐懼中...

東港王船遶境 萬人爭睹

有3百年傳統的屏東東港東隆宮迎王祭典，重頭戲王船遶境昨登場，吸引上萬民眾湧入，小鎮熱鬧滾滾，人潮車潮水洩不通，王船以人力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。