大鵬灣跨海大橋感應器異常 橋開一半卡住

屏東大鵬灣國家風景區的鵬灣跨海大橋昨天下午的開橋秀，橋開一半突然卡住，鵬管處工作人員察覺後，馬上以人工操作讓橋順利完成開合，鵬管處表示，因角度感應器異常才卡住。

大鵬灣跨海大橋每週六、日傍晚進行開橋秀的表演，昨天開橋秀時間是下午4時30分，在音樂和夕陽陪襯下，進行半個小時的開橋秀，開橋不到1分鐘，橋突然卡住，觀看民眾覺得奇怪，有人喊「好像故障了」。

大鵬灣國家風景區管理處副處長王玟傑表示，由於角度感應器異常橋才卡住，工作人員察覺後，馬上以人工操作，完成半個小時的開橋秀。

王玟傑表示，目前感應器還在檢測中，如果今天傍晚前無法修復，下午的開橋秀將取消。

大鵬灣跨海大橋是全國第一座開啟式大橋，民國100年3月通車，週休2日傍晚時刻進行開橋秀表演，王玟傑表示，除了假日的開橋秀表演外，只要有遊艇和帆船經過，橋也會開，開橋之前會先管制車輛和人員經過，昨天開橋時，人員和車輛已管制。

跨海大橋剛通車開橋時，每年卡橋2至3次，直至95年鵬管處進行相關機件大換修及要求契約廠商加強保養後，近幾年卡橋事件幾乎不再見，去年沒有發生，昨天的卡橋是今年第1次。