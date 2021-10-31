王船帶走厄運、瘟煞 屏東東港迎王平安祭今落幕

屏東東港東隆宮辛丑正科迎王平安祭典活動，歷經宴王及遷船遶境後，今天清晨燒王船送代天巡狩千歲爺遊天河，上萬民眾及信徒為爭睹壯觀場面，將鎮海公園擠得水洩不通，隨著聲響四起鞭炮、烈火將王船燒盡，象徵王船載著神明航向天庭，也為三年一科的迎王祭典畫下圓滿句點。

東港東隆宮、南州溪洲代天府以及琉球三隆宮，從10月24日起到12月9日為期將近二個月，其中為期8天的東隆宮迎王平安祭典活動，今天送王到達最高潮，現場湧入數萬遊客及信眾圍觀。

送王儀式今天凌晨開始，等到王船在沙灘就定位後，由工作人員將現場先行堆置金紙，以接力方式搬運將王船固定，並逐一數起王船中桅、前桅及後桅，升帥燈、帥旗儀式。儀式準備緒後，由道士開水路，收錨鳴炮後引火，在金紙助燃下，熊熊火焰將王船包圍。

廟方指出，王船引燃，象徵代天巡狩王爺已將境內的厄運、瘟煞帶走，凌空遊天河上繳玉旨，現場除了全面熄燈外，各角頭轎班及陣頭則「偃旗息鼓」自行離開，圍觀群眾也陸續散去，讓東港三年一科的迎王祭典圓滿落幕。