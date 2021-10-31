快訊

國民黨重啟對美關係布局 夏立言料扛首任赴美特使、海峽論壇重任

澎湖居民緊急需求 華信北高航班保留3機位

中央社 / 澎湖縣31日電

澎湖縣政府今天表示，為協助鄉親應急、就醫者往返台澎間搭機需求，與華信航空續辦緊急醫療搭機需求機位保留作業，11月1日起北、高2航線每日下午1航班保留3機位，供民眾急需使用。

澎湖縣政府旅遊處指出，自11月1日起至12月31日起，每週3日（周一、三、五），以澎湖出發至台北、高雄共2條航線，雙向保留每日1班(下午)航班，每班3個機位，計每航線每日預留6個座位，共12個座位，服務對象為設籍澎湖縣鄉親，以奔喪、就醫及探病者為優先，後續將視執行成效再滾動調整。

旅遊處表示，8、9月防疫期間配合COVID-19（2019冠狀病毒疾病），協調華信航空辦理澎湖居民應急或緊急醫療機位保留，以澎湖至台北、高雄為主要保留機位航線，每航線每日來回2航班(中午及下午)每班保留3個座位，每日共24個座位。

經統計，自8月1日起至9月30日合計保留1338座位數，縣府安排機位152人次、自行補上254人、補貼932人，機位使用率約30%。

旅遊處新聞稿指出，10月中旬過後航班減少，鄉親仍有赴台就醫機位需求，評估有續辦必要，參酌8、9月辦理情形，早班機因航空公司報到率較低，候補民眾大部分都可補上，下午航班則因旅客報到率較高，候補民眾較難補上機位，及配合離島鄉親船班，為使這項業務發揮最大效益，調整保留時段、座位數。

為使保留機位達到效益，將由縣府服務人員於航班表訂時間60分鐘前，提供搭機名單予華信航空公司場站人員安排機位；若未能於時間內通知，視為該航班無需求，機位將釋放予一般旅客使用。

鄉親機位需求服務窗口0800880180(免付費)及1999專線受理登記。機位需求以保留航班前90分鐘往前推算3日內為限。依航空公司規定，鄉親如已購買其它時段機票，不適用保留航班，須重新購票。

澎湖 航線

延伸閱讀

澎湖動起來 講美少棒巨人盃奪冠、3運動活動登場

「上至董事下至清潔員」 天主教修士韓國乾獲醫奉獎

澎湖原住民歲時祭儀 賴峰偉允諾改善部落環境

湖東澳藝動基地首展開幕 澎湖古厝蛻變轉化

相關新聞

王船帶走厄運、瘟煞 屏東東港迎王平安祭今落幕

屏東東港東隆宮辛丑正科迎王平安祭典活動，歷經宴王及遷船遶境後，今天清晨燒王船送代天巡狩千歲爺遊天河，上萬民眾及信徒為爭睹...

騎車請跟著導引牌 高市優化山城線自行車道

高雄騎乘自行車的人口越來越多，目前Youbike站已有1023站，累積使用人次為1176餘萬次，不少人利用公共腳踏車通勤...

屏東東港迎王祭典落幕 疫鬼、災禍隨王船燒盡遠離

屏東縣東港鎮迎王平安祭祭典，經昨天王船遶境沿途「收煞驅瘟」，今天清晨將耗費約千萬元打造的王船遷往鎮海公園，並舉行火燒王船...

金門芋頭季開跑 瓊林宴明年變便當

金門縣文化局與瓊林里辦公處昨舉辦「瓊林宴」成果發表會，推出濃縮版的「瓊林宴御飯盒」，將於明年元月販售，讓御賜宴席成為日常...

河濱商城都更案 高市府啟動安置

高雄愛河畔「仁愛河濱商城」是高雄最大海砂屋，屋齡逾40年，梁柱嚴重受損，天花板鋼筋裸露，隨時可能倒塌，249戶活在恐懼中...

東港王船遶境 萬人爭睹

有3百年傳統的屏東東港東隆宮迎王祭典，重頭戲王船遶境昨登場，吸引上萬民眾湧入，小鎮熱鬧滾滾，人潮車潮水洩不通，王船以人力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。