澎湖居民緊急需求 華信北高航班保留3機位

澎湖縣政府今天表示，為協助鄉親應急、就醫者往返台澎間搭機需求，與華信航空續辦緊急醫療搭機需求機位保留作業，11月1日起北、高2航線每日下午1航班保留3機位，供民眾急需使用。

澎湖縣政府旅遊處指出，自11月1日起至12月31日起，每週3日（周一、三、五），以澎湖出發至台北、高雄共2條航線，雙向保留每日1班(下午)航班，每班3個機位，計每航線每日預留6個座位，共12個座位，服務對象為設籍澎湖縣鄉親，以奔喪、就醫及探病者為優先，後續將視執行成效再滾動調整。

旅遊處表示，8、9月防疫期間配合COVID-19（2019冠狀病毒疾病），協調華信航空辦理澎湖居民應急或緊急醫療機位保留，以澎湖至台北、高雄為主要保留機位航線，每航線每日來回2航班(中午及下午)每班保留3個座位，每日共24個座位。

經統計，自8月1日起至9月30日合計保留1338座位數，縣府安排機位152人次、自行補上254人、補貼932人，機位使用率約30%。

旅遊處新聞稿指出，10月中旬過後航班減少，鄉親仍有赴台就醫機位需求，評估有續辦必要，參酌8、9月辦理情形，早班機因航空公司報到率較低，候補民眾大部分都可補上，下午航班則因旅客報到率較高，候補民眾較難補上機位，及配合離島鄉親船班，為使這項業務發揮最大效益，調整保留時段、座位數。

為使保留機位達到效益，將由縣府服務人員於航班表訂時間60分鐘前，提供搭機名單予華信航空公司場站人員安排機位；若未能於時間內通知，視為該航班無需求，機位將釋放予一般旅客使用。

鄉親機位需求服務窗口0800880180(免付費)及1999專線受理登記。機位需求以保留航班前90分鐘往前推算3日內為限。依航空公司規定，鄉親如已購買其它時段機票，不適用保留航班，須重新購票。