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東引觀光新景點鐵騎堡 軍事據點活化展現新貌

中央社 / 連江縣31日電

東引鐵騎堡據點民國70年代撤防，今年東引鄉公所修繕並活化據點，將機槍堡上方崗哨闢建觀景台、連接地下碉堡可供遊人體驗戰地風情，成為東引觀光新景點。

馬祖東引鄉南澳的「鐵騎堡」據點，透過東引鄉公所今年整建再利用，在原有的機槍堡上方闢建觀景台，並植栽多種觀賞植物及增設照明美化環境，使閒置的軍事地景展現新風采，成為吸引遊客駐足與飽覽東引風景的景點。

工程景觀的規劃設計者蔡沛原今天受記者訪問表示，東引七棟住宅周邊的鐵騎堡，接連鐵一堡、鐵二堡兩個班據點，在戰地時期具有為封鎖南澳港口，阻卻敵軍登陸上岸的防禦任務。

蔡沛原表示，鐵騎堡工程將地面崗哨修繕成為新建平台，透過通道連接地下碉堡，讓遊人穿梭據點軍事歷史場景，登上平台可俯瞰中柱港全景，體會軍人在懸崖站哨時，思念遠方家人平安的情境，希望透過活化的鐵騎堡景觀平台，營造多元的觀光旅遊環境。

蔡沛原指出，為了將景點與歷史脈絡結合，在老舊軍事碉堡設計整修過程中，訪問許多東引老兵了解過往服役故事，啟發設計鐵騎堡標誌圖像，另將老兵記憶中的軍犬銅像陳設在觀景台，希望遊人感受軍犬協助衛哨任務，與戍守前線軍人捍衛東引的故事。

南澳 老兵

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