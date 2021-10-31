聽新聞
test
0:00 / 0:00
騎車請跟著導引牌 高市優化山城線自行車道
高雄騎乘自行車的人口越來越多，目前Youbike站已有1023站，累積使用人次為1176餘萬次，不少人利用公共腳踏車通勤、運動。高雄市交通局近日全面優化高雄山城線自行車道導引牌面，也在沿線重要轉折點和補給站都設立引導牌面，讓民眾騎乘自行車更安全、順暢。
美濃區的高雄山城線自行車道可銜接台28線環台自行車道進入美濃市區，除了自行騎自行車前往，也可在市區租借自行車，在自行車道騎乘就可欣賞美濃湖景色、客家文物館、小林平埔族群文物館、永安老街、東門樓和春雨門樓等特色歷史建築。
交通局表示，騎士在自行車道騎自行車時應避免使用使用手機，雙手需緊握龍頭，也要避免邊騎邊與旁人聊天的狀況，視線應往前，依照牌面只是騎乘，在路口處也要遵守慢看停的原則。慢是減慢速度、看是隨時察看、停是停讓行人。
10月為交通安全月，交通局表示，騎乘自行車可有效減少市區車流量和空氣、噪音汙染，更能減少停車與交通事故，透過優化自行車道引導牌面能讓民眾騎乘更安心，希望更多人利用自行車通勤通學、旅遊觀光。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言