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騎車請跟著導引牌 高市優化山城線自行車道

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄美濃山城線自行車道牌面優化後更便於騎士騎乘。圖／高雄市交通局提供
高雄美濃山城線自行車道牌面優化後更便於騎士騎乘。圖／高雄市交通局提供

高雄騎乘自行車的人口越來越多，目前Youbike站已有1023站，累積使用人次為1176餘萬次，不少人利用公共腳踏車通勤、運動。高雄市交通局近日全面優化高雄山城線自行車道導引牌面，也在沿線重要轉折點和補給站都設立引導牌面，讓民眾騎乘自行車更安全、順暢。

美濃區的高雄山城線自行車道可銜接台28線環台自行車道進入美濃市區，除了自行騎自行車前往，也可在市區租借自行車，在自行車道騎乘就可欣賞美濃湖景色、客家文物館、小林平埔族群文物館、永安老街、東門樓和春雨門樓等特色歷史建築。

交通局表示，騎士在自行車道騎自行車時應避免使用使用手機，雙手需緊握龍頭，也要避免邊騎邊與旁人聊天的狀況，視線應往前，依照牌面只是騎乘，在路口處也要遵守慢看停的原則。慢是減慢速度、看是隨時察看、停是停讓行人。

10月為交通安全月，交通局表示，騎乘自行車可有效減少市區車流量和空氣、噪音汙染，更能減少停車與交通事故，透過優化自行車道引導牌面能讓民眾騎乘更安心，希望更多人利用自行車通勤通學、旅遊觀光。

高雄美濃山城線自行車道牌面優化後更便於騎士騎乘。圖／高雄市交通局提供
高雄美濃山城線自行車道牌面優化後更便於騎士騎乘。圖／高雄市交通局提供
高雄美濃山城線自行車道牌面優化後更便於騎士騎乘。圖／高雄市交通局提供
高雄美濃山城線自行車道牌面優化後更便於騎士騎乘。圖／高雄市交通局提供

自行車 車道 美濃

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