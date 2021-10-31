屏東東港迎王祭典落幕 疫鬼、災禍隨王船燒盡遠離
屏東縣東港鎮迎王平安祭祭典，經昨天王船遶境沿途「收煞驅瘟」，今天清晨將耗費約千萬元打造的王船遷往鎮海公園，並舉行火燒王船的「送王」儀式，一併將遶境收服的疫鬼和災禍燒化帶走，隨著船體燒盡，歷時近兩個小時，中央桅桿傾落也象徵儀式結束。
迎王平安祭典送王儀式，於今天凌晨2時分許，由人力將王船遷移到鎮海公園沙灘，現場已擠滿人潮，眾人圍繞在王船周邊，直到清晨5時30分，伴隨著鞭炮聲炸響，船體也開始燃燒。
由船底燃起的熊熊烈火迅速吞噬船身，歷時兩個小時，才將大部分船體燃盡，位於傳中央的桅桿，直到6時58分才傾落，也象徵迎王平安祭落幕。
廟方表示，王船是儀式的重要法器，不僅是千歲爺們送返天庭的交通工具，也在迎王期間所收服的魑魅魍魎等不潔之物，並帶離東港境界。
相傳燒王船儀式之後，按舊例規定，在王駕離去七天中，鎮內不得有鐘鼓聲、戲曲、鞭炮等聲，以免千歲爺誤以地方信眾再度迎請而回駕，也避免好不容易送走的瘟疫惡煞回頭。
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