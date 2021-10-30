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金門金鑽婚夫妻表揚 56對老倆口重溫甜蜜時光

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
會場精心佈置氣球拱門，出席的金鑽婚夫妻在兒孫滿滿祝福下，走進會場，接受各界的祝福。圖／縣府提供
會場精心佈置氣球拱門，出席的金鑽婚夫妻在兒孫滿滿祝福下，走進會場，接受各界的祝福。圖／縣府提供

金門縣政府今天舉辦「金讚幸福～金婚、鑽石婚」表揚活動，共有56對金鑽婚夫妻檔接受表揚，這些阿公阿嬤經過新娘秘書精心打扮，全都變得不一樣，金門縣長楊鎮浯逐一頒獎表揚，讓這些「老倆口」接受全場民眾的祝福，重溫昔日結婚甜蜜時光，整個會場洋溢著溫馨、幸福的喜氣。

這場「金婚、鑽石婚表揚活動」於今日假金門縣社會福利館演藝廳舉行；上午原計表揚18對結婚60年的鑽石婚夫妻，下午則是43對結婚50年的金婚夫妻表揚，但實際出席僅有56對；縣長楊鎮浯由社會處長董燊陪同主持表揚大會，包括縣長夫人張婭玲、金城鎮長李誠智、金湖鎮長陳文顧等人均到場出席祝賀。

今年為配合政府防疫措施，精簡活動規模，但會場仍精心佈置氣球拱門等，出席的金鑽婚夫妻經過新娘秘書精心打扮，並在兒孫滿滿祝福下，在楊鎮浯伉儷的帶領下踏上紅地毯走進會場，接受各界的祝福。

在表揚典禮上，楊鎮浯也一一頒獎表揚並與每一對金鑽婚夫妻合影，整個會場洋溢著溫馨、幸福的喜氣，台下閃光燈此起彼落，為長輩們美好的一生留下見證，活動會場處處洋溢著幸福溫馨氣氛。

楊鎮浯在致詞時表示，今天是一個感恩、感動、溫馨的日子，看到一起走過五、六十年婚姻生活，相知、相惜、相伴一輩子的阿公阿嬤牽手進入會場時露出的幸福感，內心十分令人感動。他說，今日在這裡接受表揚的夫妻結婚都超過50年，共同牽手走夫妻同心，牽手走過最辛苦的年代，同甘共苦，將子女撫養長大，這種堅毅和熱情精神值得年輕一輩學習模仿。

董燊表示，今年參加的金婚、鑽石婚長者共有70對報名，56對參與，對於這些長者，我們給予非常的祝福，也希望藉由金、鑽婚活動的舉辦，讓更多鄉親珍視婚姻及家庭的價值，也鼓勵為人子女要善盡孝道，讓美滿幸福的家庭，成為穩定社會的重要力量。

金門縣政府今天舉辦「金讚幸福～金婚、鑽石婚」表揚活動，縣長楊鎮浯與獲獎者合影。圖／縣府提供
金門縣政府今天舉辦「金讚幸福～金婚、鑽石婚」表揚活動，縣長楊鎮浯與獲獎者合影。圖／縣府提供
金門縣長楊鎮浯偕同妻子張婭玲（圖中）與接受金鑽石婚表揚的阿公阿嬤合影。圖／縣府提供
金門縣長楊鎮浯偕同妻子張婭玲（圖中）與接受金鑽石婚表揚的阿公阿嬤合影。圖／縣府提供

楊鎮浯 金門

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