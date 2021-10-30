馬祖母語拼音複雜 閩東語培訓解析音標方法

馬祖閩東語的音韻變調複雜，學習不易，連江縣文化處推動母語種子培訓，今天邀請講師陳高志講解「馬祖閩東語拼音系統原則」，解析音標原理與學習應用方法。

馬祖閩東語因傳承困難，學習注重口說與會話應用。長年深入研究閩東語的學者陳高志在課堂中分享，閩東語「讀」也很困難，有許多音變、文白異讀的發音，也因拼音方式多元、音韻變調複雜，讓學習者感到困難重重。

根據陳高志在課程中提供研習參考資料，馬祖閩東語的標音方式可具4套系統，包含注音符號、馬拼、國際音標及漢語拼音等。陳高志為學員解析拼音差異、閩東語的特殊用字，並透過聲調字例、標音練習，讓母語熟悉者唸字標音、初學者讀音學字，掌握自主學習的應用方法。

陳高志接受中央社記者採訪表示，閩東語音變複雜並有7個聲調，注音符號難以精準標音，民國99年由台灣學界語言學家協助發展出「馬祖拼音方案」（簡稱馬拼），結合國語注音符號和羅馬字音標，供馬祖母語標音和教學使用，未來教材將採用注音符號和馬拼作為標音。

陳高志表示，注音符號是學生已學過的拼音系統，因此採取學生運用熟練的拼音方式，繼續來學習閩東語；而為幫助不同學習者更正確掌握讀音，也透過馬拼來標音，讓自主學習者更精準學習發音。

陳高志說，透過音標系統幫助民眾、學校老師學習，希望培訓種子講師，讓師資有精確讀唸母語課本的能力，期望培養更多人才，未來能協助推動教學。