台大生搞創意 開發「單打雙不打」桌遊讓民眾了解金門

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
台大歷史所碩三學生的張哲叡（左一上）說，他與4位志同道合的同學，因為喜歡旅遊，後來開設忽悠旅社，這次更開發出獨有的桌遊。圖／讀者提供
台大歷史所碩三學生的張哲叡（左一上）說，他與4位志同道合的同學，因為喜歡旅遊，後來開設忽悠旅社，這次更開發出獨有的桌遊。圖／讀者提供

「單打雙不打」對於金門人來說，是段難忘的回憶，從一九五八年八二三砲戰後，國共間繼續了20年單打雙不打的砲戰，終於在一九七九年元月一日，隨著大陸與美國建交才告停歇。一群台大學生最近開發出一款桌遊，並舉辦「金門無懼：單打雙不打桌遊概念展」，讓不少民眾看完，都說超有感的。

忽悠旅社共同創辦人張哲叡表示，為了讓玩家和大眾更瞭解這款桌遊，他們與村復號、浯作工作室一起辦「金門無懼：單打雙不打桌遊概念展」，以單打雙不打年代下的金門生活為背景，玩家在遊戲中會遭遇當時金門人的生活困境，例如：砲擊帶來的恐懼、持續的軍事動員以及缺糧等等，讓現代人透過遊戲重新回憶那段時代的特殊氛圍。

提起這套桌遊有趣的地方，張哲叡表示， 玩家扮演生活在「單打雙不打」年代的金門人，需要團結克服生活困境，消除彼此的恐懼；同時，也必須竭力完成坑道修築，並嘗試維持日常所需的食物和金錢。在生存面臨威脅的恐懼中，取得動員與維生之間的平衡。

張哲叡提及，像「雷霆演習」、「打四色牌」、「關聖帝君顯靈以大刀掃落砲彈」等，這套遊戲中加入了很多關於金門人的生活、軍事事件與傳說等，讓玩家從遊戲中更了解金門，不少人試玩完後，都對金門產生濃厚的興趣。張哲叡也說，希望所有人在瞭解戰地金門的歷史脈絡後，也能在遊戲中實際經驗當時特殊的時代氛圍。

目前是台大歷史所碩三學生的張哲叡說，他與4位志同道合的同學，因為喜歡旅遊，後來開設忽悠旅社，大家平日的旅遊就是會把所學的東西跟旅行結合，因為他是學歷史，本來就對金門相當感興趣，某次他們開了一個有關金門的讀書會，大家聊著聊著，就決定來開發桌遊，前後花了半年時間才設計出來。

他也透露跟同類型桌遊相比，例如馬祖的「同島一命」桌遊，玩家玩完對馬祖生活不會了解，但他們的「單打雙不打」，是以當時的金門生活為原型的桌遊，玩家會面對當時金門人的生活困境，如缺糧、恐懼和當局持續的動員等等，讓大家感受更直接。

張哲叡說，看到自己設計製作的桌遊受到喜愛，並且讓大家認真投入在遊戲之中，真的很感動又非常興奮，好像看到自己養育的孩子終於長大成人；而經過這段時間的測試與改良，等展覽結束後，他們將正式出版這套桌遊，讓更多人可以自己玩，增加對金門的興趣。這項展覽從今日起至11月1日假村復號（金城鎮民族路43號）3樓舉辦，歡迎有興趣的民眾可以到場參觀。

金門縣議員董森堡（左三）今天也到場參觀「金門無懼：單打雙不打桌遊概念展」，並與策展的忽悠旅社成員合影。圖／讀者提供
金門縣議員董森堡（左三）今天也到場參觀「金門無懼：單打雙不打桌遊概念展」，並與策展的忽悠旅社成員合影。圖／讀者提供
「金門無懼：單打雙不打桌遊概念展」今日起在村復號舉辦，吸引不少年輕人到場觀展。記者蔡家蓁／攝影
「金門無懼：單打雙不打桌遊概念展」今日起在村復號舉辦，吸引不少年輕人到場觀展。記者蔡家蓁／攝影
這套「單打雙不打」桌遊，讓玩家扮演生活在年代的金門人，需要團結克服生活困境，消除彼此的恐懼，相當益智。記者蔡家蓁／攝影
這套「單打雙不打」桌遊，讓玩家扮演生活在年代的金門人，需要團結克服生活困境，消除彼此的恐懼，相當益智。記者蔡家蓁／攝影

金門 桌遊

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