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澎湖動起來 講美少棒巨人盃奪冠、3運動活動登場

中央社 / 澎湖縣30日電

疫情趨緩下，難得秋高氣爽好天氣，澎湖全面動起來，今天有如運動盛會，不僅講美國小少棒隊在巨人盃全國少棒賽奪冠，還有3項運動活動登場，阿公阿嬤也出動活動筋骨，熱鬧非凡。

澎湖縣政府教育處發布新聞稿指出，澎湖講美國小少棒隊在台南參加巨人盃全國少棒賽，過關斬將，今天以全勝之姿奪下冠軍，近2年來，講美少棒隊已先後拿下全國性的8項少棒錦標賽的冠軍。

教練王長壽說，冠軍戰對戰台北市福林國小，講美國小派出投手陳相偉先發，以4：3獲得冠軍。澎湖縣長賴峰偉表示，講美國小棒球隊傑出表現，歸功教練訓練有方，也對球員們奮戰求勝精神表示欽佩。

今年許多體育活動因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，都宣告停辦或延後，教育處表示，今天在疫情趨緩後，全縣有多項賽事同步登場，讓澎湖有如一個運動賽事盛會。

首長盃親子接力賽在馬公中山國小舉行，全縣幼兒園和國小近200組600人參加；全民健走活動下午從多功能綜合體育館廣場出發，傍晚澎湖濤聲星光路跑賽6公里也自馬公靖海宮起跑。

澎湖運動發展協會主委蔡良田說，星光路跑另外還有10公里路跑與21公里半程馬拉松，因疫情分流延至明年4月。

澎湖

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