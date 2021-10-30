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金門瓊林宴發表 御賜宴席明年將做成便當對外銷售

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
文化局與金湖鎮瓊林里辦公處今天辦理「瓊林宴文化傳承與產業輔導計畫」成果發表會，現場並邀請書法家蔡阿明把菜名揮毫於書卷上。圖／金門縣文化局提供
文化局與金湖鎮瓊林里辦公處今天辦理「瓊林宴文化傳承與產業輔導計畫」成果發表會，現場並邀請書法家蔡阿明把菜名揮毫於書卷上。圖／金門縣文化局提供

昔日北宋徽宗宴請狀元的「瓊林宴」，現在成為瓊林社區的招牌美食，文化局與金湖鎮瓊林里辦公處今天舉辦「瓊林宴文化傳承與產業輔導計畫」成果發表會，將最道地的「手路菜」上桌，文化局表示，濃縮版的「瓊林宴御飯盒」將於明年元月正式販售，讓御賜宴席將成為日常飲食。

在地耆老蔡清其表示，「瓊林宴」是由北宋徽宗於瓊林苑設宴宴請新科進士開始，後來則成為瓊林每次祭祖後的固定菜色，金門的瓊林宴菜色以現在來看，實屬樸實無華，但也喻含了先祖對後代祖孫的殷殷期盼，白斬全雞喻起家、蒜仔炒肉喻長壽、蒸魚剝塊喻魚躍龍門、芋頭蒸香喻祖孫繁榮、蚵拌麵線喻久久長長，寓意「五世其昌」。就連小英總統也曾慕名品嚐「瓊林宴」。

今天的瓊林宴發表會，由弘光科技大學餐旅管理系學生的上菜秀揭開序幕，上菜秀遵行宋代御賜酒席禮儀進行，採2菜1酒方式搭配「成雙」上菜，重現皇帝宴客的高規格。現場並邀請書法家蔡阿明把菜名揮毫於書卷上，營造尊榮儀式感。

配合「瓊林宴」計畫，承辦單位同時培訓導覽解說人員及「瓊林宴」傳承人員，現場也接受金門縣政府秘書長陳朝金等人授證。

今日活動還有「瓊林宴御飯盒」百人開箱直播共饗，御飯盒汲取百年瓊林宴之精華，重新考究菜色呈現、擺盤美學、包裝設計等，將菜式及風味一同濃縮成方便外帶的御飯盒，將由計畫輔導之店家「雲賓會館」於明年1月正式營運販售，餐廳內不僅可享用傳統瓊林宴席桌菜，也可外帶瓊林宴御飯盒，將瓊林飲食文化打包帶進民眾的日常。

金門縣文化局與金湖鎮瓊林里辦公處今天辦理「瓊林宴成果發表會」，重現古時瓊林宴，不少民眾搶先品嚐。圖／金門縣文化局提供
金門縣文化局與金湖鎮瓊林里辦公處今天辦理「瓊林宴成果發表會」，重現古時瓊林宴，不少民眾搶先品嚐。圖／金門縣文化局提供
金門縣文化局與金湖鎮瓊林里辦公處今天辦理「瓊林宴成果發表會」，重現古時瓊林宴。圖／金門縣文化局提供
金門縣文化局與金湖鎮瓊林里辦公處今天辦理「瓊林宴成果發表會」，重現古時瓊林宴。圖／金門縣文化局提供
濃縮版的「瓊林宴御飯盒」將於明年元月正式販售，讓御賜宴席將成為日常飲食。圖／金門縣文化局提供
濃縮版的「瓊林宴御飯盒」將於明年元月正式販售，讓御賜宴席將成為日常飲食。圖／金門縣文化局提供

金門

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