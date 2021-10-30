快訊

獨／上週住院治療…樂天銀行董座簡明仁今辭世 享壽70歲

烈嶼鄉芋頭季熱鬧登場 跟嬰兒一樣大的芋頭王超吸睛

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
看到個頭超大的芋頭王，來自美國的外師，也忍不住拿著拍照合影留念。圖／烈嶼鄉公所提供
看到個頭超大的芋頭王，來自美國的外師，也忍不住拿著拍照合影留念。圖／烈嶼鄉公所提供

邁入第19年的烈嶼鄉芋頭季今日盛大登場，由於是疫情解封後的金門首場大型活動，一整天下來吸引約2千多人到場參與，不少民眾搶先體驗經典的挖芋頭、還有特色農夫市集園遊會、街頭藝人表演等，讓不少周邊店家都說，如果每天都有這樣的人流，就發了！

這場名為「興高采烈~嶼你香芋」活動今天在烈嶼東林複合式體育場熱鬧開幕，雖然受疫情影響未規劃晚會表演，但仍吸引爆滿民眾參與，讓往返小金門的船班幾乎都班班客滿。

活動由烈嶼鄉鄉長洪若珊、議員洪成發、議員洪鴻斌、烈嶼鄉代表會主席方駿洋和來賓共同啟動開幕儀式，展開一系列精采又豐富的活動，包括有挖芋頭體驗、優質芋頭評鑑頒獎、特色農夫美食市集園遊會、街頭藝人表演、現場尋找芋頭寶寶送好禮等。

洪若珊表示，芋頭季從民國92年開始到今年已邁入第19個年頭，這幾年在各界的協助下，讓香、鬆、綿的烈嶼芋頭名聲響徹兩岸三地，每年在市場上都供不應求，成為烈嶼最具代表特色的農產品；而烈嶼的芋頭季已經從單純的地區農產品銷售，轉變為地方文化觀光活動，芋頭季活動為地區帶來了觀光人潮，公所除了在活動中融入使用者付費概念，今年更進一步推出刺激消費的樂遊烈嶼消費趣活動，購買芋頭季消費券贈送優質好禮，要讓遊客在烈嶼用力消費，買好買滿。

現場也有街頭藝人表演和各式農產特色美食園遊攤，包括金門地檢署與青岐社區發展協會等機關團體也在場分發宣導贈品，熱鬧滾滾，現場尋找芋頭寶寶送好禮，大人小孩一同參與，洋溢著親子歡樂的畫面。

此外，每年最受矚目的芋頭王選拔，今年雖然收成欠佳，但農民還是種出跟小嬰兒一樣個頭的芋頭，讓人嘖嘖稱奇，第一名為洪莊清漢，第二名為洪振華，第三名為洪文尊。

邁入第19年的烈嶼鄉芋頭季今日盛大登場，不少民眾搶先體驗經典的挖芋頭。記者蔡家蓁／攝影
邁入第19年的烈嶼鄉芋頭季今日盛大登場，不少民眾搶先體驗經典的挖芋頭。記者蔡家蓁／攝影
烈嶼鄉芋頭季今日登場，園遊會上民眾爭相購買優質的烈嶼芋頭。記者蔡家蓁／攝影
烈嶼鄉芋頭季今日登場，園遊會上民眾爭相購買優質的烈嶼芋頭。記者蔡家蓁／攝影
一年一度的烈嶼鄉芋頭季今日盛大登場，由烈嶼鄉鄉長洪若珊、議員洪成發、議員洪鴻斌、烈嶼鄉代表會主席方駿洋和來賓共同啟動開幕儀式。圖／烈嶼鄉公所提供
一年一度的烈嶼鄉芋頭季今日盛大登場，由烈嶼鄉鄉長洪若珊、議員洪成發、議員洪鴻斌、烈嶼鄉代表會主席方駿洋和來賓共同啟動開幕儀式。圖／烈嶼鄉公所提供
烈嶼鄉芋頭季今日盛大登場，現場的園遊會攤位熱鬧滾滾。記者蔡家蓁／攝影
烈嶼鄉芋頭季今日盛大登場，現場的園遊會攤位熱鬧滾滾。記者蔡家蓁／攝影
每年最受矚目的芋頭王選拔，農民種出跟小嬰兒一樣個頭的芋頭，讓人嘖嘖稱奇，第一名為洪莊清漢（左三），第二名為洪振華（左一），第三名為洪文尊（右一），烈嶼鄉長洪若珊（左二）親自頒獎並合影。圖／烈嶼鄉公所提供
每年最受矚目的芋頭王選拔，農民種出跟小嬰兒一樣個頭的芋頭，讓人嘖嘖稱奇，第一名為洪莊清漢（左三），第二名為洪振華（左一），第三名為洪文尊（右一），烈嶼鄉長洪若珊（左二）親自頒獎並合影。圖／烈嶼鄉公所提供

金門

延伸閱讀

古時瓊林宴金門重現 御賜宴席將化身日常飲食

風箏、牽罟、薑麻、芋頭、新丁板 周休二日苗栗好精彩

金山青農復耕「跳石芋頭」 芋頭肉又白又漂亮

只輸給芋頭！最討厭的火鍋料第二名是它 網：整鍋毀掉

相關新聞

屏東大武山文學營開跑 吸引北部文青參加

屏東大武山文學營今天在屏東縣立圖書館總館5樓演講廳揭幕，將以「聲音紀事，跨界書寫」主題，舉辦一連兩天的活動。縣府文化處邀...

高捷岡山路竹延伸線機電工程廠商評選出爐 明年動工

北高雄居民關心的高雄捷運岡山路竹延伸線完成廠商評選，高雄市捷運工程局指出，「新加坡科技電子有限公司」及「韓國現代樂鐵有限...

大火過後 高市擬一年內清查完6樓以上未設管委會大樓

城中城大火調查報告昨出爐，高市府表示將依報告結果追究懲處。調查小組則建議6大具體改善措施，包括在1年內清查納管6樓以上未...

【高雄都更窘／下】高雄都更牛步六都之最 業界嘆：政府就是最大釘子戶

高雄市都更及危老大樓重建牛步，經城中城大樓火災悲劇完全凸顯，在地房地產界人士說，高雄市都更除了型態與眾不同，其實「政府就是都更最大釘子戶」，都更、危老大樓重建成為六都後段班，其來有自。

【高雄都更窘／上】陳菊任內危老都更沒起色 陳其邁更難扭轉的原因曝光

高雄市城中城大樓一把火，除了燒出老舊大樓難管理的沉痾，也暴露危老大樓重建牛步化的真相。高雄在地不動產業者觀察，早在前市長陳菊任內，都更就沒什麼起色，加上蛋白區的重劃區開發更誘人，如今市長陳其邁想要扭轉蛋黃區都更頹勢，難度相當高。

屏東東港迎王平安祭 警推四處王船遶境最佳觀賞位置

有300年歷史屏東縣東港東隆宮迎王平安祭祭典活動，將在今天舉行遷王船遶境東港的活動，上午東隆宮已有大批圍觀民眾；為讓慶典...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。