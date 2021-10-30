烈嶼鄉芋頭季熱鬧登場 跟嬰兒一樣大的芋頭王超吸睛

邁入第19年的烈嶼鄉芋頭季今日盛大登場，由於是疫情解封後的金門首場大型活動，一整天下來吸引約2千多人到場參與，不少民眾搶先體驗經典的挖芋頭、還有特色農夫市集園遊會、街頭藝人表演等，讓不少周邊店家都說，如果每天都有這樣的人流，就發了！

這場名為「興高采烈~嶼你香芋」活動今天在烈嶼東林複合式體育場熱鬧開幕，雖然受疫情影響未規劃晚會表演，但仍吸引爆滿民眾參與，讓往返小金門的船班幾乎都班班客滿。

活動由烈嶼鄉鄉長洪若珊、議員洪成發、議員洪鴻斌、烈嶼鄉代表會主席方駿洋和來賓共同啟動開幕儀式，展開一系列精采又豐富的活動，包括有挖芋頭體驗、優質芋頭評鑑頒獎、特色農夫美食市集園遊會、街頭藝人表演、現場尋找芋頭寶寶送好禮等。

洪若珊表示，芋頭季從民國92年開始到今年已邁入第19個年頭，這幾年在各界的協助下，讓香、鬆、綿的烈嶼芋頭名聲響徹兩岸三地，每年在市場上都供不應求，成為烈嶼最具代表特色的農產品；而烈嶼的芋頭季已經從單純的地區農產品銷售，轉變為地方文化觀光活動，芋頭季活動為地區帶來了觀光人潮，公所除了在活動中融入使用者付費概念，今年更進一步推出刺激消費的樂遊烈嶼消費趣活動，購買芋頭季消費券贈送優質好禮，要讓遊客在烈嶼用力消費，買好買滿。

現場也有街頭藝人表演和各式農產特色美食園遊攤，包括金門地檢署與青岐社區發展協會等機關團體也在場分發宣導贈品，熱鬧滾滾，現場尋找芋頭寶寶送好禮，大人小孩一同參與，洋溢著親子歡樂的畫面。