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屏東大武山文學營開跑 吸引北部文青參加
屏東大武山文學營今天在屏東縣立圖書館總館5樓演講廳揭幕，將以「聲音紀事，跨界書寫」主題，舉辦一連兩天的活動。縣府文化處邀請七名得獎經歷豐富的講師，用聲音連結文字、情感及在地記憶，創造新穎動人的文學跨界之旅，更開啟創作的更多想像力。
屏東大武山文學營活動今天登場，縣府邀請詩人陳昌遠、馬尼尼為、廖瞇、蕭詒徽；擅長書寫聲音地景的李志銘、出版界創意大師「白鼻毛」陳夏民，以及全方位的跨界創作藝人又仁分兩天共進行七場講座。
縣府文化處指出，受邀的講師群得獎經歷豐富，李志銘的作品多次獲得金鼎獎肯定，馬尼尼為是今年金鼎獎文學圖書獎得主，陳昌遠、廖瞇去年同獲金典獎，廖瞇也是去年台北文學獎年金得主，蕭詒徽則多次榮獲林榮三文學獎新詩首獎，陳夏民編輯出版的作品則屢獲金蝶獎肯定及各界推介。
講座包含「機械聲中的工作記事」、「業餘者的寫作課」、「風土與聲音：城市的歷史音景」、「數學與鍊金術：寫一首詞」、「腦袋與心靈的聲音」、「從容創作：一位內容生產者的反思」、「從日常到劇場的聲音表情」等七個主題，讓屏東的文學種子體驗聲音和文學的各類跨域體驗、斜槓創作。
縣府文化處表示，參與大武山文學營的學員，最遠從新竹南下參加，其中30歲以下的學員占七成，最年輕的學員13歲、最年長的70歲，顯見對文學和創作的喜愛和熱情不分年齡高低，更不畏距離遠近。
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