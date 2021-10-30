澎湖原住民歲時祭儀 賴峰偉允諾改善部落環境

澎湖縣政府「原住民文化歲時祭儀」活動，今天以傳統歌舞祭儀祈求祖靈庇佑，品嚐各族傳統美食，縣長賴峰偉允諾改善原住民部落環境，提供原住民一處舒適聚會的場所。

「原住民文化歲時祭儀」活動原本都是在每年的8月舉行，今年在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後，今天在馬公東文里原住民部落舉行。由原住民文化促進會理事長杜艷美主持，原住民熱情洋溢的歌舞表演迎賓，推出族服展、歌舞表演，並品嚐原民風味餐。

賴峰偉表示，澎湖有來自阿美、排灣、布農、泰雅等原住民，離鄉背井來到澎湖落地生根，縣府將盡力照顧在澎湖原住民朋友，讓他們能安居樂業，永續傳承族群文化。

由於現有原住民部落是由以往國軍的糧秣倉庫所改設，環境簡陋，縣長賴峰偉與議長劉陳昭玲2人當場允諾明年完成裝設冷氣、音響、電視等設備，同時彩繪部落室內牆壁，提供原住民一處舒適集會場所，凝聚族群情感。

縣府表示，原住民在國內有16個原住民族，在澎湖的有阿美族等12個原住民族，現有原住民約650人，其中以阿美族人佔多數。