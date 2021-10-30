古時瓊林宴金門重現 御賜宴席將化身日常飲食

金門縣文化局與瓊林社區合作，讓源於古代朝廷的「瓊林宴」今天在瓊林民防館重現；另濃縮版的「瓊林宴御飯盒」可望明年元月正式販售，讓御賜宴席將成為日常飲食。

史料指出，「瓊林宴」源於宋朝，是朝廷為新科進士在瓊林苑賜宴新科進士舉行的宴會。金門瓊林舊名「平林」，明代出身瓊林的蔡獻臣入朝任官後，明熹宗御賜里名「瓊林」。因此，後來瓊林蔡氏家廟祭祖結束後，宴請族人聚餐的「食頭」（拜拜），也沿用「瓊林宴」之名。

文化局與金湖鎮瓊林里辦公處今天中午在民防館2樓辦理「瓊林宴文化傳承與產業輔導計畫」成果發表會，由弘光科技大學餐旅管理系學生的上菜秀揭開序幕。

上菜秀遵行宋代御賜酒席禮儀進行，採2菜1酒方式搭配「成雙」上菜，重現皇帝宴客的高規格。現場並邀請書法家蔡阿明把菜名揮毫於書卷上，營造尊榮儀式感。

現場的解說員張喜珍介紹「瓊林宴」的傳承意義時指出，有別於一般姓氏的祭祖聚餐沒有固定菜色，瓊林「食頭」宴承秉持祖訓「忠孝廉潔」，以簡約質樸為原則，固定5道菜式，寓意「五世其昌」。

這5道菜中，「魚躍龍門」，象徵前程似錦；「玉鳳展翅」汆燙白斬土雞，冷卻後全部剁塊，且須排列整齊，有頭有尾，代表步步高升；「獨當一麵」以瓊林麵線盤喻百歲長壽。

「清白傳家」，即蒜苗炒肉，取青蒜有青有白意思，勉後代子孫清清白白傳家；「瓜瓞綿綿」是大芋頭削皮刀塊後清蒸，芋頭是生命力強韌的農作物，落地即能繁衍，象徵子孫興旺。另外，還有一道「吉祥如意湯」。

配合「瓊林宴」計畫，承辦單位同時培訓導覽解說人員及「瓊林宴」傳承人員，今天接受金門縣政府秘書長陳朝金等人授證。

瓊林社區發展協會理事長蔡懷芝現場致詞時表示，培育在地人才可落實瓊林聚落民眾參與，永續瓊林地區深度文化旅遊產業的自主經營。

這項計劃同時邀請在地餐飲師傅阿德師及弘光科大師生研發10種取材金門在地特產的特色小吃，未來將彙整成食譜，展現瓊林歷史獨特性，持續累積文化體驗發展及地方旅遊服務量能。

出席今天發表會民眾及來賓搶先品嚐濃縮版的「瓊林宴御飯盒」。社區指出，「瓊林宴御飯盒」預計明年元月正式販售，未來民眾不僅可在餐廳可享用傳統「瓊林宴」席菜，也可外帶「御飯盒」，讓「瓊林宴」成為居民生活的日常。