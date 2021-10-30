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錯過再等三年！屏東東港王船遶境祭典開跑 上萬人爭睹

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣東港東隆宮迎王平安祭，為三年一科重要祭典，今天重頭戲遷王船遶境登場，上午共吸引上萬名香客、信眾參加。記者陳弘逸／攝影
屏東縣東港東隆宮迎王平安祭，為三年一科重要祭典，今天重頭戲遷王船遶境登場，上午共吸引上萬名香客、信眾參加。記者陳弘逸／攝影

有300年歷史屏東縣東港東隆宮迎王平安祭，為三年一科重要祭典，今天重頭戲遷王船遶境登場，雖然規模縮減，仍吸引上萬人次參加，大型王船陸上行舟遶境，許多香客、信眾盼能藉此消災解厄。

東港迎王祭典活動，今天中午12時許，進行「遷船」儀式，王船由七角頭及東港鎮內各神轎陣頭、轎班推拉進行全鎮的遶境，藉此「收煞驅瘟」。

遶境儀式於今天中午開始，警方初估上午就超過一萬人湧入東隆宮，預計下午人數會持續增加，並前往明天凌晨燒王船的「送王」儀式。

廟方指出，東隆宮王船為泉州式仿古官船，採傳統木造漁船技術，船體選用越南檜木、緬甸烏心石以及柳安等建材，王船總長度為46尺6寸，船寬身12尺6公分，總高中心位置達8尺6寸，造價約一千萬元。

廟方表示，辛丑正科王船建造成員全屬東港、琉造船師傅，木造船體含彩繪耗時約近半年，投入92名工作人員，協力建造完成。

屏東縣東港東隆宮迎王平安祭，為三年一科重要祭典，今天重頭戲遷王船遶境登場，上午共吸引上萬名香客、信眾參加。記者陳弘逸／攝影
屏東縣東港東隆宮迎王平安祭，為三年一科重要祭典，今天重頭戲遷王船遶境登場，上午共吸引上萬名香客、信眾參加。記者陳弘逸／攝影
屏東縣東港東隆宮迎王平安祭，為三年一科重要祭典，今天重頭戲遷王船遶境登場，上午共吸引上萬名香客、信眾參加。記者陳弘逸／攝影
屏東縣東港東隆宮迎王平安祭，為三年一科重要祭典，今天重頭戲遷王船遶境登場，上午共吸引上萬名香客、信眾參加。記者陳弘逸／攝影
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屏東縣東港東隆宮迎王平安祭，為三年一科重要祭典，今天重頭戲遷王船遶境登場，上午共吸引上萬名香客、信眾參加。記者陳弘逸／攝影
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