馬祖心理健康月活動 喚起重視身心健康

鼓勵民眾意識日常心理健康重要性，連江縣衛福局今天舉辦心理健康月記者會與闖關體驗，從不同面向幫助居民提升身心靈的健康，並持續面對挑戰。

連江縣政府舉辦的心理健康月記者會暨闖關活動，今天上午在南竿福澳運動場登場。連江縣衛福局透過趣味闖關遊戲，設計精神衛生、自殺防治、疫情心理衛生、家暴性別主題等關卡，以寓教於樂的方式促進民眾心理健康意識，宣導馬祖心理健康資源。

連江縣衛福局透過活動帶領現場民眾深入了解後疫情心生活6大招，從「充足睡眠」、「均衡飲食」及「規律運動」，保持身體機能健康；練習「正念冥想」自我覺察、培養「正向人際」，以及透過「心理諮商」重新檢視自己的內在，正視心理健康重要性。

連江縣政府衛福局科長陳月欽在電訪中表示，本次活動希望能喚起民眾更重視心理健康的隱形議題，並讓民眾了解縣內心理諮詢運用資源與方式、培力活動等，強化縣民日常運用與共同落實幸福島嶼的願景，提升民眾對心理的覺察力。

連江縣衛福局醫政科在發布新聞稿中說明，連江縣建構心理健康服務網絡已邁入第6年，每月固定提供心理諮商服務與預約諮商服務，民眾可撥打服務專線預約。