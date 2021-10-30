高捷岡山路竹延伸線機電工程廠商評選出爐 明年動工

北高雄居民關心的高雄捷運岡山路竹延伸線完成廠商評選，高雄市捷運工程局指出，「新加坡科技電子有限公司」及「韓國現代樂鐵有限公司」團隊被獲選為最有利標廠商。捷運局指出，延伸線預計明年動工，預定民國113年中通車至RK1岡山車站，116年全線通車

捷運紅線目前終點站位在南岡山站（R24站），岡山路竹線會往北銜接至台鐵岡山車站（RK1），後續行經岡山農工（RK2）、本洲產業園區（RK3）、南科高雄園區（RK4）、高苑科技大學（RK5）、南路竹（RK6）、路竹（RK7），止於台鐵大湖車站附近（RK8），全長約13.08公里，共8座車站。

高雄捷運岡山路竹延伸線計畫納入行政院前瞻基礎建設。高雄捷運工程局指出，本次「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線RKM01標機電系統統包工程案」今年10月29日辦理評選作業，評選委員會評選出「新加坡科技電子有限公司」及「韓國現代樂鐵有限公司」團隊為最有利標廠商。

捷運局說明，工程內容涵蓋RK1至RK6六座車站及路線之電聯車、供電系統、號誌系統、通訊系統、自動收費系統、中央監控及資料擷取系統（SCADA）及月台門系統興建工程。此外，RK7至RK8兩座車站及路線為後續擴充工程。

新加坡科技電子公司涵蓋航空航太工程、電子、陸路系統和海事等領域；現代樂鐵公司則屬於南韓現代汽車集團一員，出產鐵路車輛、軍事及廠房產品。