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高捷岡山路竹延伸線機電工程廠商評選出爐 明年動工

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄捷運紅線岡山路竹延伸線會從現址南岡山站往北銜接至台鐵大湖站附近。圖／高雄市捷運工程局提供
高雄捷運紅線岡山路竹延伸線會從現址南岡山站往北銜接至台鐵大湖站附近。圖／高雄市捷運工程局提供

北高雄居民關心的高雄捷運岡山路竹延伸線完成廠商評選，高雄市捷運工程局指出，「新加坡科技電子有限公司」及「韓國現代樂鐵有限公司」團隊被獲選為最有利標廠商。捷運局指出，延伸線預計明年動工，預定民國113年中通車至RK1岡山車站，116年全線通車

捷運紅線目前終點站位在南岡山站（R24站），岡山路竹線會往北銜接至台鐵岡山車站（RK1），後續行經岡山農工（RK2）、本洲產業園區（RK3）、南科高雄園區（RK4）、高苑科技大學（RK5）、南路竹（RK6）、路竹（RK7），止於台鐵大湖車站附近（RK8），全長約13.08公里，共8座車站。

高雄捷運岡山路竹延伸線計畫納入行政院前瞻基礎建設。高雄捷運工程局指出，本次「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線RKM01標機電系統統包工程案」今年10月29日辦理評選作業，評選委員會評選出「新加坡科技電子有限公司」及「韓國現代樂鐵有限公司」團隊為最有利標廠商。

捷運局說明，工程內容涵蓋RK1至RK6六座車站及路線之電聯車、供電系統、號誌系統、通訊系統、自動收費系統、中央監控及資料擷取系統（SCADA）及月台門系統興建工程。此外，RK7至RK8兩座車站及路線為後續擴充工程。

新加坡科技電子公司涵蓋航空航太工程、電子、陸路系統和海事等領域；現代樂鐵公司則屬於南韓現代汽車集團一員，出產鐵路車輛、軍事及廠房產品。

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