雲林女兒金門經營書店 代父祖尋根梳理家族故事

來自台灣雲林的邱翌瑄因為尋根，跨海來金門經營獨立書店。她希望透過與書友交流，得到先祖在金門居住的蛛絲馬跡，梳理父族故事，治療喪親之痛，並堅定自己身為母親的職責。

年近40的邱翌瑄在雲林成長，自大學畢業後，從事社區營造、友善農業、環境教育等工作多年。由於父親、祖父和公公都曾在金門服役，讓她與金門有了不少連結，而從阿祖口中得知高祖其實是來自金門後浦後，更激勵她要來金門尋根的決心。

邱翌瑄接受中央社記者訪問時表示，和多數早年的金門鄉親一樣，她的高祖下南洋討生活，後來因重病，將阿祖「託孤」給同鄉帶回金門。那個年代，很多南洋鄉親都會這麼做，被託者也多半使命必達，平安把受託的孩子送回家鄉，但邱翌瑄的阿祖卻是例外，直到過世都未能踏上故土。

邱翌瑄記得，很小的時候阿祖告訴她，自己從小是在馬來西亞吉隆坡被託孤的，生前非常希望能到吉隆坡尋找高祖遺骨。但在那個戰亂年代，努力不一定會有成果，阿祖直到過世，也沒能回到出生地，更遑論找到高祖的遺骸。

阿祖是在邱翌瑄12歲時過世，邱翌瑄記憶相當深刻的是，當時阿公把一小盒金門沙子放進阿祖棺木裡，她看到了父祖對金門強烈的認同與依戀。

邱翌瑄說，阿公和爸爸在金門服役期間，雖曾試著尋根，可惜未能竟功。而邱爸爸雖然多次想回金門看看，但忙著生活，總是抽不出時間成行，直到5年前過世，仍未重返「祖鄉」，一圓尋根夢。

這項回鄉任務就由邱翌瑄代為執行。今年初，邱翌瑄得知位在後浦街上的二手書店即將結束營業，隔天就飛來金門，很快地談妥承租店面事宜。巧合的是，她父親服役初期的地點就是在后沙鎮中堡，而她也舉家落腳在后沙聚落，她笑說，或許這都有父親的安排。

名為「浯島文製」的書店，除了金門專書，還有不少以雷雕設計為主的木質商品與文創小物，她也經常辦理新書分享會，盼有助提升金門閱讀風氣。但書店試營運期間，遇上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緊繃，經營相當艱難。

但對邱翌瑄而言，開書店不只是要賺錢，而是期盼透過與書友接觸，說不定可以找到父祖的點點滴滴。她說，「我必須了解爸爸、阿公來自何處，透過書寫，療癒喪父之痛，更堅定自己的心性與靈魂，成為孩子們的碉堡」。

手持店內的「面對」雷雕，邱翌瑄說：「浯島文製是我人生一個很重要的轉點，它承載了我尋根的意念；它讓我認識更多人，找到更多訊息去梳理；同時它也陪伴我養育我的孩子們，與我一起完成階段人生角色。」