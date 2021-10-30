快訊

「草東沒有派對」鼓手陳屍防疫旅館 警消證實：死亡多時

酸王必勝？葉金川願與他們分享獎項 突語出驚人：有小三的不能給

雲林女兒金門經營書店 代父祖尋根梳理家族故事

中央社 / 金門縣30日電
來自台灣雲林的邱翌瑄因為尋根，跨海來金門經營獨立書店，店內除了金門專書，還有不少以雷雕設計為主的木質商品與文創小物，她也經常辦理各式分享會。 中央社
來自台灣雲林的邱翌瑄因為尋根，跨海來金門經營獨立書店，店內除了金門專書，還有不少以雷雕設計為主的木質商品與文創小物，她也經常辦理各式分享會。 中央社

來自台灣雲林的邱翌瑄因為尋根，跨海來金門經營獨立書店。她希望透過與書友交流，得到先祖在金門居住的蛛絲馬跡，梳理父族故事，治療喪親之痛，並堅定自己身為母親的職責。

年近40的邱翌瑄在雲林成長，自大學畢業後，從事社區營造、友善農業、環境教育等工作多年。由於父親、祖父和公公都曾在金門服役，讓她與金門有了不少連結，而從阿祖口中得知高祖其實是來自金門後浦後，更激勵她要來金門尋根的決心。

邱翌瑄接受中央社記者訪問時表示，和多數早年的金門鄉親一樣，她的高祖下南洋討生活，後來因重病，將阿祖「託孤」給同鄉帶回金門。那個年代，很多南洋鄉親都會這麼做，被託者也多半使命必達，平安把受託的孩子送回家鄉，但邱翌瑄的阿祖卻是例外，直到過世都未能踏上故土。

邱翌瑄記得，很小的時候阿祖告訴她，自己從小是在馬來西亞吉隆坡被託孤的，生前非常希望能到吉隆坡尋找高祖遺骨。但在那個戰亂年代，努力不一定會有成果，阿祖直到過世，也沒能回到出生地，更遑論找到高祖的遺骸。

阿祖是在邱翌瑄12歲時過世，邱翌瑄記憶相當深刻的是，當時阿公把一小盒金門沙子放進阿祖棺木裡，她看到了父祖對金門強烈的認同與依戀。

邱翌瑄說，阿公和爸爸在金門服役期間，雖曾試著尋根，可惜未能竟功。而邱爸爸雖然多次想回金門看看，但忙著生活，總是抽不出時間成行，直到5年前過世，仍未重返「祖鄉」，一圓尋根夢。

這項回鄉任務就由邱翌瑄代為執行。今年初，邱翌瑄得知位在後浦街上的二手書店即將結束營業，隔天就飛來金門，很快地談妥承租店面事宜。巧合的是，她父親服役初期的地點就是在后沙鎮中堡，而她也舉家落腳在后沙聚落，她笑說，或許這都有父親的安排。

名為「浯島文製」的書店，除了金門專書，還有不少以雷雕設計為主的木質商品與文創小物，她也經常辦理新書分享會，盼有助提升金門閱讀風氣。但書店試營運期間，遇上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緊繃，經營相當艱難。

但對邱翌瑄而言，開書店不只是要賺錢，而是期盼透過與書友接觸，說不定可以找到父祖的點點滴滴。她說，「我必須了解爸爸、阿公來自何處，透過書寫，療癒喪父之痛，更堅定自己的心性與靈魂，成為孩子們的碉堡」。

手持店內的「面對」雷雕，邱翌瑄說：「浯島文製是我人生一個很重要的轉點，它承載了我尋根的意念；它讓我認識更多人，找到更多訊息去梳理；同時它也陪伴我養育我的孩子們，與我一起完成階段人生角色。」

金門 社區營造 獨立書店

延伸閱讀

歷經八年三次退件 馬祖高粱商標獲中國大陸核准註冊

打勝中華民國立足台灣第一戰 新書揭秘胡璉與老蔣恩怨

國防部長邱國正前腳剛走 金門士兵開私家車連環撞

影／昔日救國如今救動物 金門軍營活化轉型野生動物救傷站

相關新聞

屏東大武山文學營開跑 吸引北部文青參加

屏東大武山文學營今天在屏東縣立圖書館總館5樓演講廳揭幕，將以「聲音紀事，跨界書寫」主題，舉辦一連兩天的活動。縣府文化處邀...

高捷岡山路竹延伸線機電工程廠商評選出爐 明年動工

北高雄居民關心的高雄捷運岡山路竹延伸線完成廠商評選，高雄市捷運工程局指出，「新加坡科技電子有限公司」及「韓國現代樂鐵有限...

大火過後 高市擬一年內清查完6樓以上未設管委會大樓

城中城大火調查報告昨出爐，高市府表示將依報告結果追究懲處。調查小組則建議6大具體改善措施，包括在1年內清查納管6樓以上未...

【高雄都更窘／上】陳菊任內危老都更沒起色 陳其邁更難扭轉的原因曝光

高雄市城中城大樓一把火，除了燒出老舊大樓難管理的沉痾，也暴露危老大樓重建牛步化的真相。高雄在地不動產業者觀察，早在前市長陳菊任內，都更就沒什麼起色，加上蛋白區的重劃區開發更誘人，如今市長陳其邁想要扭轉蛋黃區都更頹勢，難度相當高。

【高雄都更窘／下】高雄都更牛步六都之最 業界嘆：政府就是最大釘子戶

高雄市都更及危老大樓重建牛步，經城中城大樓火災悲劇完全凸顯，在地房地產界人士說，高雄市都更除了型態與眾不同，其實「政府就是都更最大釘子戶」，都更、危老大樓重建成為六都後段班，其來有自。

屏東東港迎王平安祭 警推四處王船遶境最佳觀賞位置

有300年歷史屏東縣東港東隆宮迎王平安祭祭典活動，將在今天舉行遷王船遶境東港的活動，上午東隆宮已有大批圍觀民眾；為讓慶典...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。