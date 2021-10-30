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屏東東港迎王平安祭 警推四處王船遶境最佳觀賞位置
有300年歷史屏東縣東港東隆宮迎王平安祭祭典活動，將在今天舉行遷王船遶境東港的活動，上午東隆宮已有大批圍觀民眾；為讓慶典交通順暢，東港警分局推四處建議最佳觀賞位置，以及五處臨時停車場。
東港東隆宮迎王平安祭，是三年一科重要祭典，自10月24日起至10月31日一連8天舉行活動，今天是遷王船遶境東港鎮，上午王船出廠，東隆宮前已吸引大批信眾圍觀。
為維持交通秩序，東港警分局依據遶境路線，分別規劃，東隆宮廣場、中山光復路口、成功路抽水站旁堤防及鎮海路鎮海宮附近，共四處最佳觀賞位置。
此外，考量民眾停車需求，警方建議來訪香客可將車輛停於光復路道路兩側、成功路停車場、共和社區道路兩側、漁市場停車場及華僑市場立體停車場共5處臨時停車場。
警方呼籲，民眾勿違規停車或占用道路，以免塞入車陣，另今天上午11時起至夜間，3輪以上車輛勿駛入東港鎮內遶境熱區，以免影響通行。
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