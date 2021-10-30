公車族注意！高雄市公車刷乘車碼11月1日恢復收費

高雄市公車9月起提供全市公車QR Code乘車碼行動支付服務，並配合推出「刷乘車碼免費搭乘市公車活動」。市府交通局指出，優惠活動明天（10月31日）結束，11月1日起使用QR Code恢復收費。

行動支付日漸普及，高市公車全面建置QR Code 讀掃設備，9月1日全面啟用，民眾不僅可使用現金、電子票證搭公車，也可選擇行動支付，並推出「刷乘車碼免費搭乘市公車」鼓勵民眾使用，使用LINE Pay Money、悠遊付、icash Pay乘車碼均可免費搭乘公車。優惠活動通出後，初期每天不到1千人使用，9月底已達2千餘人，行動支付比例大幅增加，優惠時間從1個月延長至2個月。

交通局指出，「刷乘車碼免費搭乘市公車活動」將在110年10月31日結束，11月1日起使用QR Code乘車碼搭乘公車恢復收費，高雄交通運輸未來朝「零接觸支付」及「無卡化」目標前進。