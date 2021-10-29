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2021南臺灣生物技術展 即起在高雄巨蛋登場

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
成立75年的台糖公司，也在此次南臺灣生物技術展現場提供許多優質綠色產品與服務。記者王昭月／攝影
成立75年的台糖公司，也在此次南臺灣生物技術展現場提供許多優質綠色產品與服務。記者王昭月／攝影

「2021南臺灣生物技術展」即起到11月1日在高雄巨蛋盛大登場，這是疫後高雄第一檔生技展， 吸引不少民眾參觀，現場產品不只特惠，還有來店禮及滿額贈活動，逛展民眾可趁機撿好康。

臺灣農業生技學會為讓南臺灣民眾多認識發展蓬勃的生物技術，集結國內產官學界各項研發產品，透過4天展期讓大家一探究竟，也讓大家透過交流，認識與時俱進的生物技術產業。

主辦單位表示，這次特邀台酒生技參展，現場展示台酒生技保健食品、保健飲品、清潔及美容保養品等四大類產品，包括明星代言的紅麴膠囊，獨特三層包覆技術的S11益生菌、啤酒花植萃的易洗樂洗潔精、酒粕萃取的面膜都有特惠。

成立75年的台糖公司也在現場提供許多優質綠色產品與服務，向消費者推介天然、健康又樂活的人生。主辦單位表示，4天展期每天都有早鳥好康活動，免費發送小樹苗給參觀民眾，一天限量60株。

「2021南臺灣生物技術展」即起到11月1日在高雄巨蛋盛大登場。記者王昭月／攝影
「2021南臺灣生物技術展」即起到11月1日在高雄巨蛋盛大登場。記者王昭月／攝影

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