2021南臺灣生物技術展 即起在高雄巨蛋登場

「2021南臺灣生物技術展」即起到11月1日在高雄巨蛋盛大登場，這是疫後高雄第一檔生技展， 吸引不少民眾參觀，現場產品不只特惠，還有來店禮及滿額贈活動，逛展民眾可趁機撿好康。

臺灣農業生技學會為讓南臺灣民眾多認識發展蓬勃的生物技術，集結國內產官學界各項研發產品，透過4天展期讓大家一探究竟，也讓大家透過交流，認識與時俱進的生物技術產業。

主辦單位表示，這次特邀台酒生技參展，現場展示台酒生技保健食品、保健飲品、清潔及美容保養品等四大類產品，包括明星代言的紅麴膠囊，獨特三層包覆技術的S11益生菌、啤酒花植萃的易洗樂洗潔精、酒粕萃取的面膜都有特惠。