2021南臺灣生物技術展 即起在高雄巨蛋登場
「2021南臺灣生物技術展」即起到11月1日在高雄巨蛋盛大登場，這是疫後高雄第一檔生技展， 吸引不少民眾參觀，現場產品不只特惠，還有來店禮及滿額贈活動，逛展民眾可趁機撿好康。
臺灣農業生技學會為讓南臺灣民眾多認識發展蓬勃的生物技術，集結國內產官學界各項研發產品，透過4天展期讓大家一探究竟，也讓大家透過交流，認識與時俱進的生物技術產業。
主辦單位表示，這次特邀台酒生技參展，現場展示台酒生技保健食品、保健飲品、清潔及美容保養品等四大類產品，包括明星代言的紅麴膠囊，獨特三層包覆技術的S11益生菌、啤酒花植萃的易洗樂洗潔精、酒粕萃取的面膜都有特惠。
成立75年的台糖公司也在現場提供許多優質綠色產品與服務，向消費者推介天然、健康又樂活的人生。主辦單位表示，4天展期每天都有早鳥好康活動，免費發送小樹苗給參觀民眾，一天限量60株。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言