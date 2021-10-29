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小琉球潮間帶生物大量死亡 屏府：加強保育管制

中央社 / 屏東縣29日電

小琉球潮間帶經歷觀光過度發展，生物種類數量銳減約8成，今年7月大雨又讓棘皮動物死亡30萬隻以上。屏東縣政府表示，今年初已加強保育措施，會持續進行科學調查並調整措施。

中山大學海洋事務研究所教授張水鍇、中山大學海洋前瞻科技推展中心主任劉莉蓮、國立自然科學博物館研究員趙世民、國立海洋生物博物館研究員樊同雲、中山大學海洋事物所研究助理陳映竹共同在環境資訊中心發表「屋漏偏逢連夜雨：氣候異常重傷小琉球脆弱潮間帶」。

文中指出，小琉球潮間帶先是經歷觀光過度發展，使生物種類及數量銳減約8成，今年又遭遇大自然的災害衝擊，自7月28日開始，連續10幾天的大雨使小琉球潮間帶海水急速淡化，緊接著大退潮烈日照射，出現生物大量死亡情況，特別是棘皮動物如海參、陽隧足、海膽等。

根據團隊8月份調查，小琉球大部分潮間帶都有生物死亡現象，其中肚仔坪因棘皮動物數量多，估計中潮區的梅氏長海膽死亡數量可能高達30餘萬隻，海參估計超過5萬隻。

此外，文中還說，在漁埕尾、杉福、蛤板灣、花瓶岩、美人洞及海仔口等地都有發現魚類、海膽、海參、螺類、螃蟹等死亡及海藻白化。

在過去2年的科學調查中，至少看到3處著名潮間帶（杉福、漁埕尾及肚仔坪自然人文生態景觀區）的無脊椎動物種類和密度近5年內下降約8成，而小琉球最大的潮間帶肚仔坪，也淪為台灣最早看到的「海膽荒礁」。

學者們表示，大量生物死亡也可能會污染環境（細菌存留於其它食用生物或海龜身上），引起其它連鎖反應，後續仍需要科學監測追蹤。

學者們建議，建立有科學基礎的管理措施，減少人為的繼續影響，使這些生物資源有機會復原；如改善排水系統，加強對敏感生物研究，提出合適的保育做法；透過科學調查尋找適合的區域作為核心保育區或生物微避難所，增加棲地韌性。

屏東縣政府農業處長鄭永裕接受中央社記者採訪時表示，縣府已持續委託研究團隊針對小琉球潮間帶進行科學調查，並根據調查結果於今年初修正保育公告，增設導覽線建置、禁止每年4月1日至6月15日的繁殖期夜間導覽及禁止寵物進入等等。

鄭永裕說，縣府會持續進行科學調查，並根據調查結果滾動調整相關管制措施。

小琉球 潮間帶 屏東縣政府

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