屏東林區管理處林木永續生產中心 獲國際森林認證

林務局屏東林管處三年前盤點森林資源，選定獅子鄉枋山溪流域面積8695公頃國有林，依國際森林驗證標準，建立負責任的林木生產中心，人工造林場域以相思樹、光蠟樹為主，部落族人反映，小時候看到不少櫸木，今年起植栽櫸木。屏東林區管理處指出，與部落溝通，不影響部落遺址，提供原住民就業機會，落實里山精神。國際非營利組織森林管理委員會今授予森林管理證書。

森林管理委員會是國際非營利組織，今下午由森林管理委員會在台灣驗證公司之一，台灣衛理國際品保驗證公司頒發證書給屏東林管處長楊瑞芬。

屏東林區管理處指出，獅子鄉枋山溪流域內面積8695公頃國有林，其中經營區僅3275公頃為人工林生產中心，以分年分期方式經營。5402公頃為天然恢復區，天然恢復區內生態豐富，有「茶茶牙賴山野生動物重要棲息環境」為珍稀植物台灣穗花杉生育地、環境敏感區域如陡坡、濱水區及原住民遺址，在維持現況不干擾並監測其森林動態。

枋山溪流域內有獅子鄉內獅、楓林部落，經溝通、會勘，確保不影響部落遺址，也提供當地原住民就業機會，也依建議原生樹種復育造林等努力下，獲得認可。