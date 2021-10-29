珊瑚礁棲地復育有成 生態旅遊創造產值

澎湖縣政府推動海洋棲地復育，在馬公鎖港杭灣的珊瑚海洋花園，每年吸引6萬名以上遊客進行各項水域遊憩活動，未來將結合海洋教育，讓中小學生一起參與珊瑚復育活動。

澎湖縣政府農漁局今天在在澎湖科技大學舉辦珊瑚礁棲地復育與生態旅遊研討會，會中邀請水試所澎湖研究中心主任謝恆毅與余慧盈2人，分享海洋環境與社區及企業加入復育珊瑚的行列，為海洋共同貢獻心力。

縣府農漁局副局長蔡淇賢表示，珊瑚礁生態與人類活動息息相關，希望藉由珊瑚礁的復育來喚醒民眾對海洋的重視，其中，澎湖水產種苗繁殖場自民國105年起在馬公鎖港杭灣進行首座人造珊瑚海洋花園，大受好評，每年都吸引萬名遊客造訪，去年更逾6萬人，未來將珊瑚海洋花園成功模式複製至澎湖其他適合珊瑚生長海域。

農漁局表示，馬公鎖港杭灣復育珊瑚礁有成，未來珊瑚礁棲地復育，將結合海洋生態旅遊與海洋教育，將讓中小學生能夠參與，不做僅可復育海洋棲地，更可創造觀光產值。