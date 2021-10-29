防疫降級後水運動正夯 別過度造成傷害

近來因水運動防疫措施降級，報復性運動傷害也隨之增加。一位30歲的淑女，把握防疫措施陸續降級，重啟疫情前的游泳運動，且多游了幾圈，結果返家後竟有不明原因的胸痛，趕緊前往「活力得中山脊椎外科醫院」接受骨科醫師林士傑的診治。經過評估檢查後，發現淑女胸痛是背部一條特別的肌肉拉傷引起，並非心臟問題或不明撞傷，虛驚一場。

收治病例的「活力得中山脊椎外科醫院」骨科醫師林士傑指出，患者主訴大約在就醫前一星期曾有自由式游泳，但因人多、急著下水，沒做什麼暖身運動，加上有段時間沒有游泳，覺得要多游一會兒，因此原本疫情前習慣游泳十圈，變成多游五圈。就在返家後，她的右外側胸壁疼痛，感覺不適。

林士傑醫師表示，經X光檢查無異常，且排除患者有被意外撞傷或心臟病史後，檢查發現患者的右上臂肌肉也有幾處壓痛點，依多年診斷運動傷害病例經驗研判，患者是背闊肌拉傷所致。

林士傑醫師進一步指出，背闊肌這條背部特別的肌肉，其附著點在胸椎與腰椎處，終止點則在上臂前側肱骨處，這條肌肉分佈處還包括外側胸壁，恰與患者右外側胸壁痛及右上臂肌肉壓痛吻合。而隨著游泳運動防疫措施降級，這類運動傷害的病例也有增加4-5成趨勢。幸好這起病例經藥物、物理治療及使用非侵入性的肌能性貼紮之後，疼痛情形已經改善許多。

不過林士傑也提醒，由於這條肌肉是將手臂向下和下後拉的背部肌肉，除了自由式的游泳容易拉傷之外，包括，舉手過頭搬重物或手部過度往前時，亦容易拉傷，引起疼痛。

對於喜愛游泳的人士，林士傑也建議，下水前要做好暖身運動，應重視背部及上臂的伸展。勿過度逞強，適可而止。返家後，除了手臂的痠痛之外，若常感覺會閃到腰，或胸部、背部異常疼痛，就要小心背闊肌拉傷，應盡早就醫接受鑑別診斷與治療。