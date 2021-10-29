感受高雄原鄉魅力 茂管處參展台灣部落嘉年華

觀光局主辦2021台灣部落觀光嘉年華即日起為期三天於北華山1914文化創意產業園區開展，茂林國家風景區管理處轄內包含排灣族、魯凱族、布農族及拉阿魯哇族等四大原住民族，特別推出4款原住民族元素獨家口罩，並精選高屏區部落創新遊程，邀民眾感受高屏原鄉魅力。

2021台灣部落觀光嘉年華由觀光局邀集相關中央部會、轄下七大風景區管理處等單位共同參展。茂管處表示，茂管處分別以排灣族琉璃珠、魯凱族百合花、布農族傳統板曆、拉阿魯哇族貝神祭為設計元素，推出獨家口罩，只要到展攤進行臉書粉專互動即可免費獲得一片。

展攤上精選高屏區部落創新遊程，如打造部落食農體驗的神山部落廚藝學校、結合高山茶園與布農文化的寶山部落野趣茶席、主打山林童玩秘境的童玩王國安坡部落及魯凱神話藝術村青葉部落等，另外展攤上也有琉璃飾品、陶器、皮革文創小物，及原生山茶、高山咖啡等優質農特產品可購買。

茂管處長柯建興表示，透過多元族群文化，茂林國家風景區各部落皆發展出相當精湛的農業及工藝技術，當中更不乏獲得知名競賽及特色伴手禮等獎項的優秀業者，歡迎民眾前來支持優良部落產業，共同見證部落產業的創新與轉變。