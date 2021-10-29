湖東澳藝動基地首展開幕 澎湖古厝蛻變轉化

台南生活美學館推動藝術轉動社區計畫，由澎湖古厝轉化為藝術工作室的「湖東澳藝動基地」，由台澎兩地藝術家進駐創作，首展今天開幕，重新營造藝術氣息的社區風貌。

「接風引光─湖東澳藝動基地進駐成果展」今天開幕，台南生活美學館長黃瓊瑩、澎湖文化局長王國裕、澎湖藝術家洪根深與多名民代等人參與，提供祖厝成為「湖東澳藝動基地」的校長許清兩也到場見證。

黃瓊瑩表示，「湖東澳藝動基地」於9月26日掛牌啟用，由美學館薦送3名藝術家進駐1個月，在不破壞傳統建築的樣貌下，透過藝術家巧思進行空間轉化。藉由藝術家與社區共創，重新賦予老舊古厝新的生命，不只是創作基地，讓外部與在地藝術家交流，社區充滿文化藝術氣息。

王國裕表示，感謝台南生活美學館把藝術轉動社區計畫帶進澎湖，藝術與社區結合完成澎湖首座創作基地，讓當代藝術家進駐社區創作，進行交流，未來期盼有更多的社區投入，讓老舊社區與藝術結合，共創共好。

此次展覽「接風引光」，寓意澎湖的太陽與風指引了澎湖人蓋砌咾咕石屋，透過藝術家林暐翔、劉晉安、羅嘉崴的駐村觀察，以藝術手法重新接引出澎湖的陽光、季風、大海之美，並進行空間轉化雕刻創作等。展覽時間自即日起至11月29日。

台南生活美學館輔導南部7縣市的社區營造，去年開始推動藝術轉動社區計畫，由國立高雄師範大學跨領域藝術研究所教授吳瑪悧主持、國立台南藝術大學藝術史學系助理教授許遠達策展，藉由藝術家進駐社區，讓社區透過藝術的視野與手法，發掘不一樣的潛能。