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高雄幸福小黃新增那瑪夏、桃源線 偏鄉民眾就醫更方便

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市政府推動公車式幸福小黃，提供偏鄉民眾就醫交通服務，今天下午宣布新增那瑪夏區、桃源區兩條路線。記者陳玫伶／攝影
高雄市政府推動公車式幸福小黃，提供偏鄉民眾就醫交通服務，今天下午宣布新增那瑪夏區、桃源區兩條路線。記者陳玫伶／攝影

高雄市政府推動公車式幸福小黃，提供偏鄉民眾就醫交通服務，今天下午宣布新增那瑪夏區、桃源區兩條路線，市長陳其邁表示，以往偏鄉居民包計程車到最近的醫院就醫可能要花2000元，公車式小黃比照客運收費，更便利、更靈活，達成偏鄉民眾就醫「行」的正義。

公路總局長許鉦漳、立委邱議瑩、高雄市議員林義迪、許幸富、高雄市交通局長張淑娟、高雄市原民會主委阿布斯、六龜區長陳昱如、那瑪夏代理區長孔賢傑及多位里長、民代等人出席。

許鉦漳表示，那瑪夏區、桃源區梅山里再往山上走可能只有幾戶人家，公車每天上去一趟恐無法完整服務居民，如透過白牌車轉乘市區客運、台鐵、高鐵，就能達成台灣最後一哩路「行」的正義，建立完整交通建設。

陳其邁表示，公車式小黃是結合計程車與公車優點的創意彈性運輸服務，可因應路況與運輸需求，深入鄰里滿足年長者外出需求，高雄市目前為止服務路線數已達58條，涵蓋33個行政區，全國第一，茂林區的就醫直達公車式小黃也有望於今年底前上線。

張淑娟表示，過去有就醫需求的民眾只能搭乘每周二、四的就醫公車，為服務更多民眾，每周一三五新增公車式小黃路線，民眾經衛生所轉診，並協助預約公車式小黃直達義大醫院就醫，收費比照公路客運，民眾持電子票證搭乘，可享每趟最高自付額60元，等於一趟來回只要120元。

張淑娟表示，公車式小黃採預約方式，更便利、彈性，可提供優於公車的接駁服務，市府每年也可較公車省下約30%的補助經費，另外，市府今年獲交通部計畫補助，將於年底推出公車式小黃升級計畫，提供美濃生活圈內民眾無路線、無班表、更彈性預約公車式小黃服務。

高雄市政府推動公車式幸福小黃，今天下午宣布新增那瑪夏區、桃源區兩條路線，市長陳其邁預告年底茂林線有望上線。記者陳玫伶／攝影
高雄市政府推動公車式幸福小黃，今天下午宣布新增那瑪夏區、桃源區兩條路線，市長陳其邁預告年底茂林線有望上線。記者陳玫伶／攝影
高雄市政府推動公車式幸福小黃，提供偏鄉民眾就醫交通服務，今天下午宣布新增那瑪夏區、桃源區兩條路線。記者陳玫伶／攝影
高雄市政府推動公車式幸福小黃，提供偏鄉民眾就醫交通服務，今天下午宣布新增那瑪夏區、桃源區兩條路線。記者陳玫伶／攝影
高雄市政府推動公車式幸福小黃，今天下午宣布新增那瑪夏區、桃源區兩條路線，多位民代出席。記者陳玫伶／攝影
高雄市政府推動公車式幸福小黃，今天下午宣布新增那瑪夏區、桃源區兩條路線，多位民代出席。記者陳玫伶／攝影
高雄市政府推動公車式幸福小黃，今天下午宣布新增那瑪夏區、桃源區兩條路線，多位民代出席。記者陳玫伶／攝影
高雄市政府推動公車式幸福小黃，今天下午宣布新增那瑪夏區、桃源區兩條路線，多位民代出席。記者陳玫伶／攝影

公車 高雄市 那瑪夏

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