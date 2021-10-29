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屏東牡丹水庫雙館聯展 屏199縣道旅遊新亮點

中央社 / 屏東縣29日電

屏東縣政府與牡丹鄉公所今天起在牡丹水庫內，辦理「牡丹社事件故事館」與「落山風風景特定區概念館」聯合覽展，雙館展覽將成屏199線道觀光旅遊新亮點。

屏東縣長潘孟安與民進黨立委伍麗華都參加開幕典禮，他致詞時表示，「牡丹社事件」深深影響台灣近代史，縣府團隊積極保留牡丹社事件相關的口述歷史、硬體設施與物件等，特向文化部申請「牡丹社事件再造歷史場域計畫」。

潘孟安指出，館內採用最先進的AR科技，虛擬實境導覽，帶領參觀民眾深入其境，恍如置身歷史現場，重返1874年牡丹社事件，不僅透過圖示解說，精闢講述1867羅妹號事件及牡丹社事件，故事館內更有定時播映的環形劇場，讓民眾身歷其境。

潘孟安表示，由縣府交通旅遊處所策展而成的「落山風風景特定區概念館－風面來襲」，以風景特定區內的未來建設作內容規劃，以落山風作為貫穿展館的元素，依據不同村落特性，融入五感體驗，民眾可在展區中感受落山風、聞野薑花香氣、聽古謠，觸摸原住民手工藝品等。

潘孟安指出，展覽也以牡丹鄉原住民母語作為展覽語言，並邀請當地族人一起討論與設計展示內容，讓展示不是單一論述，更是融入在地意見與聲音，希望讓民眾更了解這個區域風土民情的重要性與獨特性。

縣政府人員指出，概念館中也有屏南區社區大學「半島之美攝影班」作品呈現，師生共同辦理的「牡丹印象-旭海之美」攝影展。

縣府表示，今年也是「旭海觀音鼻自然保留區劃設10週年」，保留區範圍涉及旭海部落傳統領域，為尊重當地部落自主，縣府今年建立與部落共同經營管理合作模式，可見不僅是這兩館的展示呈現，而是整個牡丹鄉都是生態博物館。

縣府表示，未來牡丹社事件故事館將由牡丹鄉公所營運管理，「落山風風景特定區概念館」與攝影展至111年2月28日結束，雙館目前假日都有安排導覽解說，非假日需向牡丹鄉公所農觀課預約。

屏東縣政府 潘孟安

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