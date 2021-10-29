馬祖高粱酒商標 獲中國核准註冊

經多年努力，馬祖酒廠產製的「馬祖高粱酒」，獲得中國大陸國家知識產權局核發商標註冊證。連江縣長劉增應會同立法委員陳雪生今天在立法院召開記者會，宣布這項喜訊。

馬祖酒廠從民國102年開始向中國大陸申請商標註冊，但中國大陸商標法修法，將「縣市以上行政區劃名稱」排除在產品商標的許可範圍，同時也發生搶註商標，3度遭到駁回，經過積極爭取，終於准予商標註冊，確保馬祖酒廠銷售，也保障兩岸消費大眾權益。

連江縣長劉增應透過新聞稿表示，「馬祖高粱酒」終於和金門高粱酒及台灣啤酒一樣取得中國大陸商標，具有歷史意義，未來對於兩岸仿冒假酒行為將加強取締。

劉增應指出，在取得商標註冊後，未來馬酒對中國大陸市場銷售將重新布局，在COVID-19（2019年新冠肺炎）疫情穩定及開放趨勢下，馬祖高粱酒將抓準未來進軍中國大陸市場時機，徵求經銷商或策略結盟。

劉增應也表示，為進軍大陸市場，縣府已斥資新台幣16億餘元建造的馬祖南竿廠第二生產線，歷經4年建造的馬祖南竿二廠新廠生產線投產後，馬祖高粱酒年產量新增100萬公升，將專供銷售大陸市場需求。

馬祖酒廠實業股份有限公司董事長陳秀華透過新聞稿表示，在推動中國大陸商標註冊過程中，感謝連江縣政府支持，註冊核准對馬祖酒廠推動銷售具發展，也保障兩岸消費大眾權益。

今天在立法院會議室所召開馬祖高粱酒大陸商標核准註冊公聽記者會，也包括經濟部智慧財產局副局長張玉英、連江縣議會議長張永江等人到場，讓民眾瞭解馬祖酒廠合法商標權益取得歷程。