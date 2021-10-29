春節返鄉人多 高雄防疫旅館近滿房 今宣布「市民優先」

距離農曆春節還有一段時日，但高雄市防疫旅館已經湧現訂房潮，市府觀光局表示，高雄市防疫旅館66家、4554間檢疫房間，111年1月份的訂房率已經超過九成，今天宣布成立春節防疫旅館訂房平台及媒合服務專線，為維護市民權益，今天起預訂111年1月份高雄市防疫旅館，將以高雄市民優先，初步預留330房給市民進住。

疫情逐日趨緩，中央預估會有3萬人返台過年。市府觀光局表示，高雄市目前有66家防疫旅館，提供4554間檢疫房間，量能僅次於台北市。根據統計111年1月份訂單接近滿額，高雄市民僅占3成左右。

觀光局指出，防疫旅館10月份住房率平均52％，外縣市民眾占63％，顯示高雄受外縣市民眾認同；針對明年1月份春節防疫旅館訂房，首波提供4家防疫旅館，共330個房間讓高雄市民預訂，持續媒合合法旅館轉防疫旅館，增加防疫量能。

凡設籍高雄市市民、直系親屬及配偶設籍高雄者、在高雄求學或工作之本國籍國民，均可至高雄旅遊網的春節防疫旅館訂房平台。相關內可至高雄旅遊網的春節防疫旅館訂房平台查詢觀光局訂房專線為07-7408132（每日08:30-20:30）、07-8220300（每日08:30-17:30）。