迎春節返台潮 高雄防疫旅館首波增330房市民優先

因應春節國外返鄉潮，高市府擔心入境隔離防疫旅館量能不足，因此首波增加4家防疫旅館共330間房，提供高雄市民優先預訂，民眾可上高雄旅遊網春節防疫旅館訂房平台訂房。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情雖趨緩，但民眾自國外返台須先入住防疫旅館或集中檢疫所居家檢疫14天。高雄市政府擔心農曆春節返國人潮大增，防疫旅館訂房潮踴躍，尤其明年1月訂房已接近滿房，因此再增加防疫旅館房間數量，首波提供4家防疫旅館、共330個房間讓高雄市民預訂。

高雄市政府觀光局中午發布新聞稿指出，即日起預訂明年1月份高雄市防疫旅館，將以高雄市民為優先，並特別於高雄旅遊網設立春節防疫旅館訂房平台及媒合服務專線，讓每名想返鄉團圓的高雄市民能夠安心過好年。

觀光局表示，由於計畫返鄉民眾搶訂防疫旅館，高市明年1月份訂單已接近滿額，但高雄市民僅占3成，因此改以市民優先維護權益。

觀光局指出，凡設籍高雄市市民、直系親屬及配偶設籍高雄者、在高雄求學或工作本國籍國民，均可至高雄旅遊網春節防疫旅館訂房平台查詢，並透過觀光局訂房專線訂房。

針對明年1月份春節防疫旅館訂房，觀光局首波提供4家防疫旅館、共330個房間讓高雄市民預訂，後續也會持續媒合合法旅館轉為防疫旅館，增加防疫量能。

據觀光局資料，高雄市防疫旅館現有66家，可提供4554間檢疫房間，量能僅次台北市；全市防疫旅館10月份住房率平均為52%，其中外縣市民眾訂房占63%，顯示高雄防疫旅館因高規格標準防疫、服務品質優良且價格合理，吸引許多外縣市民眾專程入住。