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高市府認定河濱商城社區為危建 今宣示啟動都更

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄河濱商城社區，外觀已斑駁。圖／都發局提供
高雄河濱商城社區，外觀已斑駁。圖／都發局提供

高雄市鼓山區仁愛河濱商城社區是全市最大海砂屋，高市府經請土木技師、結構技師、建築師等三大公會辦理建物結構鑑定，判定建物具危險性，市府宣布啟動都更程序，依法將公告為危樓，同時限期拆除。住戶如有高度共識，招商亦順利，都更案最快明年底可動土。

河濱商城社區危在旦夕，日前再經聯合報披露，引起市府重視。市府邀土木技師、結構技師、建築師等三大公會辦理建物結構鑑定，初步認定鼓山區河邊街115巷東南側126戶，地下室柱子已挫曲，梁柱、樓板鋼筋銹蝕嚴重，且混凝土有高氯離子現象，整體建築耐震力不足。

副市長林欽榮說，河濱商城社區全數屬私人產權，應由社區自主民辦都更，但危險情況刻不容緩，市府將全力協助民間自主都市更新。因應立即危險的建築物將「三箭先發」，包括通知限期拆除、迅行畫定更新地區，依法辦理都市計畫變更。

林欽榮強調，都市更新仍需要靠住戶同心協力、真誠磋商，儘速自主整合才能成功，市府會站在輔導、協助的角度，保障居民的居住和財產安全。

都發局長楊欽富表示，都發局將組成專案小組，立即啟動劃定更新地區程序並依法檢討都市計畫，同時委託兆基公司、估價師公會及建築學會等三大團隊，由兆基公司協助社區民眾尋覓適當包租代管物件，確保更新期間仍能安居；同時由估價師公會協助更新會存記，保障先行拆除建物參與都更的權利；亦委託建築學會全程陪同河濱商城都市更新會，協助社區整合及自主都市更新程序。

林欽榮說，社區民眾如有高度共識、招商程序順利的話，都更案可望在明年底動土。

高市府由副市長林欽榮（右一）帶隊河濱商城社區進行結構鑑定，宣示會全力協助社區都更。圖／都發局提供
高市府由副市長林欽榮（右一）帶隊河濱商城社區進行結構鑑定，宣示會全力協助社區都更。圖／都發局提供
土木技師等三大公會成員前往高雄河濱商城社區鑑定，認定建物具危險性，市府宣布立即啟動都更程序。圖／都發局提供
土木技師等三大公會成員前往高雄河濱商城社區鑑定，認定建物具危險性，市府宣布立即啟動都更程序。圖／都發局提供

建築 都更 都市更新

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