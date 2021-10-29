那瑪夏「生命之橋」通了！橋梁命名有文化內涵

公路總局在高雄那瑪夏區規畫一座「生命之橋」，去年7月動土，今天通車，從明隧道、便道到鋼構橋，居民盼了12年，終於等到一條平安回家的路。

公路總局甲仙工務段表示，這座被工程人員稱為「生命之橋」的橋梁，是指台29線雙連堀瀰富羅橋－板布努瀾橋，跨越旗山溪（地方稱為楠梓仙溪），瀰富羅橋長99公尺、板布努瀾橋長188公尺，寬度均為6.6公尺，是進入高雄市那瑪夏區部落的道路中樞。

甲仙工務段長陳正偉說，該路段每遇大雨即易邊坡坍方及路基流失，造成那瑪夏區內達卡努瓦、瑪雅及南沙魯等三里淪為交通上孤島。98年莫拉克颱風前，該路段即以雙連堀明隧道通行，因上邊坡災害嚴重導致明隧道損壞，98年莫拉克颱風更進一步造成路基全數沖毀，近年持續執行路基中期復建，受上邊坡崩坍落石所苦，每每在颱風豪雨季節威脅那瑪夏居民進出安全，106年6月2日豪雨更造成路基流失300公尺，使那瑪夏區內3個里再次形成孤島，先採降築簡易便道供那瑪夏里民緊急聯外通行，再以貨櫃加強路基，提高抗洪能力，施工過程相當艱辛。

陳正偉指出，橋梁施工過程中，橋墩基礎開挖遭遇旗山溪水位高漲，地下水位無法消退，施工安全及進度面臨雙重考驗，工程團隊經驗豐富，以使命必達精神完成任務，鋼橋橋梁顏色、橋梁命名，也廣納那瑪夏區地方意見。

甲仙工務段長陳正偉說，這座生命之橋與桃源區明霸客露橋處境相似，面臨高度複雜水文地質環境，要通過溪水沖刷、落石等考驗，一關難過一關。該橋前身是雙連堀明隧道，12年前在八八風災中毀損，一度興建便道，4年前0602豪雨將便道沖毀，工程單位採簡易通行方案供居民緊急聯外通行，再以貨櫃加強路基，有些克難。

「生命之橋」包含北端99公尺瀰富羅橋、南端188公尺板布努瀾，拆兩段施工並改線，避開旗山溪溪水沖擊、台29線錫安山段大崩壁落石危害，是趨吉避凶對策。興建該橋的甲仙工務段主辦工程司孫孟杰是那瑪夏人，他說，看到家鄉橋梁完成格外有成就感。

橋名是以當地卡那卡那富族、布農族語命名，瀰富羅在卡那卡那富族中，是指天神栓綁山羊之地，與當地野生動物生態豐富相呼應。

陳正偉說，高山橋梁通常具備高橋墩、大跨徑、截彎取直3大特性，最重要是順應當地環境設計。那瑪夏「生命之橋」建橋經費約2億，由中央災害準備金支應。