影／高市托嬰中心如何虐嬰？民代用假娃娃重演過程

高雄鳳山發生托嬰中心疑似虐嬰案，7名幼童遭托育人員不當對待，昨晚市府社會局勒令停業3個月。高市議員邱于軒今日在議會示範家長投訴內容，高舉「假小孩」掌摑臉部、捏臉頰、強塞奶嘴等畫面，並沉痛說，只要求停業3個月根本無法彌平小孩與家長傷痛。教育局長謝文斌表示，啟動幼兒園全面稽查。

國民黨議員邱于軒今日在市議會教育部門質詢時說，她昨晚陪同4位托育中心受虐案的家長報案，觀看小孩遭虐影片後很心痛，考量進入司法程序無法播放相關內容，商借幼兒玩偶呈現平均1歲年紀的小孩如何被托育員虐待。

邱于軒單手高舉且搖擺手中娃娃，隨後拍打臉頰、捏臉頰，以及使勁拍打幼兒屁股、硬塞奶嘴，其他小朋友在角落害怕發抖。邱于軒說，托育員這家托嬰中心的母機構註冊費1.2萬元，月費有1.6萬元或 1.8萬元，收費不便宜，令人憂心的是，托嬰中心的母機構另有兩所幼兒園，其中一名施虐老師從幼兒園調職至過來，原機構過去也曾發生幼兒骨折事件，她當初曾介入協調，最後事件沒有曝光，她後悔當時不該姑息業者。

邱于軒說，出包的托嬰中心容留人數可到80人，只願意用3萬元協調，社會局要求停業3個月，家長的眼淚誰來賠？家長根本不要這3萬元，大家只希望小孩平安無事。

主持會議的教育小組召集人童燕珍補充說，0至2歲托嬰中心是社會局管轄，2歲以上幼兒園由教育局主責，保母應該不能兼任幼教師，市府社會局與教育局應該合作嚴格查察，加強橫向聯繫。教育局長謝文斌表示，將會啟動全面稽查動作。

針對托嬰中心案，社會局昨晚勒令業者停業3個月，並於今天10點20分派社工至托嬰中心全日駐點。