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沒主持城中城調查報告被批逃避 陳其邁:尊重獨立調查

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄城中城大火行政調查報告今天下午3點對外說明，由副市長林欽榮主持，市長陳其邁今天安排到那瑪夏區參加新建橋梁通車等行程。記者陳玫伶／攝影
高雄城中城大火行政調查報告今天下午3點對外說明，由副市長林欽榮主持，市長陳其邁今天安排到那瑪夏區參加新建橋梁通車等行程。記者陳玫伶／攝影

高雄城中城大火行政調查報告今天下午3點在市政府對外說明，由副市長林欽榮主持，市長陳其邁今天安排到那瑪夏區參加新建橋梁通車等行程，被藍營人士質疑「說好的負責呢？躲得真遠！」陳其邁回應，尊重行使獨立行政調查的11位委員，這份報告是由外部委員主導，小組成員共同公布這份調查報告較合適。

陳其邁也說，11位委員包含法律、消防、建築等領域專家，有8位是外部委員，另外3位市府官員角色是協助調查，經過7次會議，今天下午3點就會公布調查報告，重點包含起火原因、救災過程、行政管理及制度面做檢討，市府也會根據相關調查報告，包括整個行政管理工作是否有落實，或是碰到哪些困難而無法執行，都會一併檢討，依據調查報告來追究、釐清相關人員責任。

高雄城中城大火行政調查報告今天下午3點對外說明，由副市長林欽榮主持，市長陳其邁今天安排到那瑪夏區參加新建橋梁通車等行程。記者陳玫伶／攝影
高雄城中城大火行政調查報告今天下午3點對外說明，由副市長林欽榮主持，市長陳其邁今天安排到那瑪夏區參加新建橋梁通車等行程。記者陳玫伶／攝影

陳其邁 那瑪夏

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