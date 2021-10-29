快訊

第13輪疫苗今公布混打又落空 符合資格者一次看

本土、死亡皆+0！ 境外5例自菲、俄等4國入境

台電強風中淨灘 澎湖龍門後灣再現美麗

中央社 / 澎湖縣29日

東北季風吹起，大量的海漂垃圾堆積在海岸線上，台電尖山發電廠「向海致敬」淨灘活動，300多名大小民眾今天在8級的陣風下在龍門後灣進行淨灘，短短2個小時清理出近700公斤的海廢垃圾。

台電「向海致敬，大家一起來淨灘」活動，今天結合電廠、營業處、再生能源處社區、學校、機關、環保志工、海巡等15個單位300人參與，台電副總經理王振勇也親自跨海前來，與台電澎湖尖山電廠長歐致誠等人，在8級陣風下，一起彎腰撿拾海漂垃圾。

王振勇表示，台電自民國83年開始，每年皆舉辦淨灘活動，迄今已邁入第28年，是環保署認證「淨灘場次最多」的單位之一，尤其每年淨灘中，清理出各種海漂垃圾，改善地區海岸景觀，今天選定在湖西龍門後灣海濱沙灘淨灘，攜手守護美麗的海灣。

歐致誠表示，澎湖龍門後灣海濱，位處澎湖水道，每當東北季風吹起，海潮洋流挾帶大量的海漂垃圾，堆積在海濱、岸際或沙灘上，嚴重影響海灘景觀，轄內各單位幾乎是定期輪流來淨灘，以保有海岸線的潔淨。

台電表示，今天龍門後灣海濱的淨灘，在長達1公里的月灣型沙灘共清理出近700公斤的海廢，並進行分類，其中不可回收的海廢達450公斤，餘為可回收的寶特瓶罐等，全數由湖西公所協助清運，讓海灣恢復昔日的潔淨。

淨灘 台電 澎湖

延伸閱讀

澎湖失能與身障者福音 添到宅沐浴車與輔具站

桃園三溫暖為省電偷加工電表 狂竊台電126萬元電費

移工宿舍設投幣充電樁有安全疑慮？台電：不改善就斷電

飽受沙塵之苦 雲林200村民包圍台電水力發電工地

相關新聞

沒主持城中城調查報告被批逃避 陳其邁:尊重獨立調查

高雄城中城大火行政調查報告今天下午3點在市政府對外說明，由副市長林欽榮主持，市長陳其邁今天安排到那瑪夏區參加新建橋梁通車...

市府下午公布城中城調查結果 陳其邁上山被酸「軟男」

高雄市府組「城中城火災事故行政調查小組」，下午開記者會對外說明，市長陳其邁卻排定原鄉行程，一早就去那瑪夏參加橋梁通車典禮...

高市府認定河濱商城社區為危建 今宣示啟動都更

高雄市鼓山區仁愛河濱商城社區是全市最大海砂屋，高市府經請土木技師、結構技師、建築師等三大公會辦理建物結構鑑定，判定建物具...

那瑪夏「生命之橋」通了！橋梁命名有文化內涵

公路總局在高雄那瑪夏區規畫一座「生命之橋」，去年7月動土，今天通車，從明隧道、便道到鋼構橋，居民盼了12年，終於等到一條...

影／高市托嬰中心如何虐嬰？民代用假娃娃重演過程

高雄鳳山發生托嬰中心疑似虐嬰案，7名幼童遭托育人員不當對待，昨晚市府社會局勒令停業3個月。高市議員邱于軒今日在議會示範家...

高雄農業導入AI 木瓜熟不熟拍個照就曉得！

木瓜如何判定熟不熟？現在拍張照片，就能知道。高雄市農業局與AIFab開源智造團隊「愛.AI」合作，經由AI影像辨識的輔助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。