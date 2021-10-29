台電強風中淨灘 澎湖龍門後灣再現美麗

東北季風吹起，大量的海漂垃圾堆積在海岸線上，台電尖山發電廠「向海致敬」淨灘活動，300多名大小民眾今天在8級的陣風下在龍門後灣進行淨灘，短短2個小時清理出近700公斤的海廢垃圾。

台電「向海致敬，大家一起來淨灘」活動，今天結合電廠、營業處、再生能源處社區、學校、機關、環保志工、海巡等15個單位300人參與，台電副總經理王振勇也親自跨海前來，與台電澎湖尖山電廠長歐致誠等人，在8級陣風下，一起彎腰撿拾海漂垃圾。

王振勇表示，台電自民國83年開始，每年皆舉辦淨灘活動，迄今已邁入第28年，是環保署認證「淨灘場次最多」的單位之一，尤其每年淨灘中，清理出各種海漂垃圾，改善地區海岸景觀，今天選定在湖西龍門後灣海濱沙灘淨灘，攜手守護美麗的海灣。

歐致誠表示，澎湖龍門後灣海濱，位處澎湖水道，每當東北季風吹起，海潮洋流挾帶大量的海漂垃圾，堆積在海濱、岸際或沙灘上，嚴重影響海灘景觀，轄內各單位幾乎是定期輪流來淨灘，以保有海岸線的潔淨。

台電表示，今天龍門後灣海濱的淨灘，在長達1公里的月灣型沙灘共清理出近700公斤的海廢，並進行分類，其中不可回收的海廢達450公斤，餘為可回收的寶特瓶罐等，全數由湖西公所協助清運，讓海灣恢復昔日的潔淨。