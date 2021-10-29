聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄農業導入AI 木瓜熟不熟拍個照就曉得！
木瓜如何判定熟不熟？現在拍張照片，就能知道。高雄市農業局與AIFab開源智造團隊「愛.AI」合作，經由AI影像辨識的輔助，能從照片判定木瓜的熟度。農業局將導入「高雄農來訊」Line「@kh_agrinfo_bot」，農友、採購人員及消費者，都能輕鬆辨別。
一般人判定木瓜熟度是看色澤，農民則靠經驗，但木瓜色澤的認定有時容易因人而異，光從外觀選別，標準很難以統一，而成熟度的判斷會直接影響採收、運輸、上架展售等作業的判斷，進而決定商品價值的高低。
高雄市農業局經由經濟部工業局協助，在AIGO活動中以「利用影像辨識輔助木瓜成熟度判斷」提案，在54件提案中取得佳作。
與高市農業局合作的AIFab開源智造團隊「愛.AI」解題團隊，先以2步驟完成「木瓜成熟度判定AI模型」，第一步先把木瓜邊緣框選出，再利用神經網絡建立成熟度分類模型，農業局在解題團隊協助下，拍攝超過3800張不同熟度的木瓜正反面照片進行模型訓練，最後辨識準確度為 96.38%以上，可辨別1溝黃、2-3溝黃、4-5溝黃、催熟後及全黃不同成熟度。
農業局長張清榮說，高雄近年積極推動智慧農業，公私協力加速發展，讓AI走入生活。今年也與氣象局、農委會、中興植物醫院及安吉氣象決策資訊有限公司，以「智農知天」參加總統盃黑客松，持續尋求民間力量，為高雄的農業注入活水。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言