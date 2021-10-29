快訊

長達九年檢查私處胸部的醫師竟是生父...她驚訝怒告

洛杉磯機場驚現槍手！數百名乘客「逃下飛機躲停機坪」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄農業導入AI 木瓜熟不熟拍個照就曉得！

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
木瓜熟不熟通常以外觀色澤判斷。記者王昭月／翻攝
木瓜熟不熟通常以外觀色澤判斷。記者王昭月／翻攝

木瓜如何判定熟不熟？現在拍張照片，就能知道。高雄市農業局與AIFab開源智造團隊「愛.AI」合作，經由AI影像辨識的輔助，能從照片判定木瓜的熟度。農業局將導入「高雄農來訊」Line「@kh_agrinfo_bot」，農友、採購人員及消費者，都能輕鬆辨別。

一般人判定木瓜熟度是看色澤，農民則靠經驗，但木瓜色澤的認定有時容易因人而異，光從外觀選別，標準很難以統一，而成熟度的判斷會直接影響採收、運輸、上架展售等作業的判斷，進而決定商品價值的高低。

高雄市農業局經由經濟部工業局協助，在AIGO活動中以「利用影像辨識輔助木瓜成熟度判斷」提案，在54件提案中取得佳作。

與高市農業局合作的AIFab開源智造團隊「愛.AI」解題團隊，先以2步驟完成「木瓜成熟度判定AI模型」，第一步先把木瓜邊緣框選出，再利用神經網絡建立成熟度分類模型，農業局在解題團隊協助下，拍攝超過3800張不同熟度的木瓜正反面照片進行模型訓練，最後辨識準確度為 96.38%以上，可辨別1溝黃、2-3溝黃、4-5溝黃、催熟後及全黃不同成熟度。

農業局長張清榮說，高雄近年積極推動智慧農業，公私協力加速發展，讓AI走入生活。今年也與氣象局、農委會、中興植物醫院及安吉氣象決策資訊有限公司，以「智農知天」參加總統盃黑客松，持續尋求民間力量，為高雄的農業注入活水。

高雄市農業局攜手AIFab開源智造團隊「愛.AI」開發出影像辨識系統，拍了3800張木瓜正反圖像，供比對木瓜熟度。記者王昭月／翻攝
高雄市農業局攜手AIFab開源智造團隊「愛.AI」開發出影像辨識系統，拍了3800張木瓜正反圖像，供比對木瓜熟度。記者王昭月／翻攝
高雄市農業局積極發展智慧農業，導入AI，木瓜熟不熟，拍個照就知道。記者王昭月／翻攝
高雄市農業局積極發展智慧農業，導入AI，木瓜熟不熟，拍個照就知道。記者王昭月／翻攝

AI 高雄市

延伸閱讀

「麻醬肉鬆麵」神組合好驚艷！高雄香神小吃館　內惟50年老店搬至果貿社區

擴大振興夥伴！11/2起 在高雄唱歌釣蝦按摩可獲高雄券

搶農遊券商機 高雄市加碼推消費滿額贈高雄券

木瓜減產飆每斤逾百元高價 嘉縣青農智慧科技栽種有成

相關新聞

市府下午公布城中城調查結果 陳其邁上山被酸「軟男」

高雄市府組「城中城火災事故行政調查小組」，下午開記者會對外說明，市長陳其邁卻排定原鄉行程，一早就去那瑪夏參加橋梁通車典禮...

陳其邁不出席行政調查報告 藍營:有需要躲那麼遠嗎?

高雄城中城大火行政調查報告將出爐，市長陳其邁今安排到那瑪夏區，出席新建橋梁通車、偏鄉就醫交通服務等行程。前市長韓國瑜的隨...

屏東縣路口科技執法11/1全面上路 用路人遵守交通規則

屏東縣警察局為避免車輛違規發生車禍事故，針對屏東市區、潮州及東港等經常違規熱點，展開科技執法取締違規用路行為，導正民眾正...

高雄農業導入AI 木瓜熟不熟拍個照就曉得！

木瓜如何判定熟不熟？現在拍張照片，就能知道。高雄市農業局與AIFab開源智造團隊「愛.AI」合作，經由AI影像辨識的輔助...

聯上集團台鋁MLD生活商場 11月引進高雄首家秀泰影城

聯上集團MLD台鋁生活商場9月起啟動大型改造合作案，迎進高雄首家「秀泰影城」，11月3日開幕一連3天推出每張電影票100...

屏市普發500元消費券 市代會通過

振興疫後經濟，屏東市代理市長程清水昨在代表會臨時會提案，要對19萬屏東市民普發「消費券」，每人500元，獲代表會無異議通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。