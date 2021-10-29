高雄農業導入AI 木瓜熟不熟拍個照就曉得！

木瓜如何判定熟不熟？現在拍張照片，就能知道。高雄市農業局與AIFab開源智造團隊「愛.AI」合作，經由AI影像辨識的輔助，能從照片判定木瓜的熟度。農業局將導入「高雄農來訊」Line「@kh_agrinfo_bot」，農友、採購人員及消費者，都能輕鬆辨別。

一般人判定木瓜熟度是看色澤，農民則靠經驗，但木瓜色澤的認定有時容易因人而異，光從外觀選別，標準很難以統一，而成熟度的判斷會直接影響採收、運輸、上架展售等作業的判斷，進而決定商品價值的高低。

高雄市農業局經由經濟部工業局協助，在AIGO活動中以「利用影像辨識輔助木瓜成熟度判斷」提案，在54件提案中取得佳作。

與高市農業局合作的AIFab開源智造團隊「愛.AI」解題團隊，先以2步驟完成「木瓜成熟度判定AI模型」，第一步先把木瓜邊緣框選出，再利用神經網絡建立成熟度分類模型，農業局在解題團隊協助下，拍攝超過3800張不同熟度的木瓜正反面照片進行模型訓練，最後辨識準確度為 96.38%以上，可辨別1溝黃、2-3溝黃、4-5溝黃、催熟後及全黃不同成熟度。