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地質公園跨國交流 馬祖與日本美禰市分享經驗

中央社 / 連江縣29日電

跨國交流地質公園景觀推動經驗，馬祖日本美禰市相關單位召開跨國視訊交流會議，克服COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情限制，交流兩地推動地質公園與地質觀光發展。

疫情擋不了交流經驗與情誼，日本美禰市以石灰岩地形（喀斯特地形）聞名，也是秋吉台國定公園所在地，有多個石灰岩地質景觀，全境被日本地質公園委員會列為地質公園，觀光業也成主要產業，馬祖與日本透過會議聚焦地質公園業務，並探討推動觀光發展達聯合國永續發展目標（SDGs）17項關連性。

馬祖國家風景區管理處今天發新聞稿說明，馬祖地質公園協會與連江縣政府、馬管處，昨天透過視訊會議與日本美禰市、美禰觀光交流協會、美禰市秋吉台地質公園協進促進會。美禰市台北觀光交流事務所林家瑋，也從台北來到馬祖會議現場，協助傳遞台日意見，並以即時連線進行互贈紀念品儀式。

連江縣馬祖地質公園協會會長林俊惠以新聞稿表示，會議由民間單位開展交流，促成馬祖與日本地質公園會議召開的先例，將藉由交流持續拓展馬祖地質公園發展與推廣，並感謝政府單位支持。

交通部觀光局馬祖國家風景區管理處長方正光透過新聞稿表示，全球受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，國際難以進行實質交流，透過國際視訊會議將馬祖推動地質公園的公私部門齊聚一堂，深入交換日本與馬祖間的推動經驗，也持續聯繫雙方友好情誼。

馬祖 日本 疫情

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