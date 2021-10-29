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聯上集團台鋁MLD生活商場 11月引進高雄首家秀泰影城
聯上集團MLD台鋁生活商場9月起啟動大型改造合作案，迎進高雄首家「秀泰影城」，11月3日開幕一連3天推出每張電影票100元優惠，MLD台鋁另加碼，憑電影票根可享用餐優惠外，可再憑消費發票兌換100元MLD台鋁抵用券。
台鋁表示，這次將透過秀泰影城的管理經驗及MLD台鋁的在地文化連結，將軟硬體設備升級，包含Dolby Atmos影廳、落地式銀幕、3D放映設備、Christie投影系統及Vive陣列式環繞喇叭。此外1：2.3黃金比例影廳，打造全面觀影無死角的環，座位是一般同業影廳的1.3倍大，搭配日本專利加厚包覆式椅背，提升整體觀影舒適度
台鋁表示，2021年末及2022年，將持續引入更多優勢品牌，2021年第四季也將進行場域改裝第二步，預計與知名零售品牌合作，帶來全新複合式概念店。12月25日、26日將舉辦MLD黑潮放送音樂節持續至明年1月，陸續邀請知名音樂人定期在MLD台鋁演出，卡司有黃玠、春艷、李權哲、鄭宜農等；週末市集也將升級，2022年將有四大主題市集。
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