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市府下午公布城中城調查結果 陳其邁上山被酸「軟男」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁與三位副市長的今日公開行程。圖／取自李昶志臉書
高雄市長陳其邁與三位副市長的今日公開行程。圖／取自李昶志臉書

高雄市府組「城中城火災事故行政調查小組」，下午開記者會對外說明，市長陳其邁卻排定原鄉行程，一早就去那瑪夏參加橋梁通車典禮，記者會由副市長林欽榮主持。國民黨青年黨代表李昶志說，那瑪夏來回要4小時，根本就是故意躲避，說好的負責呢？有需要躲這麼遠嗎？到底是暖男還是軟男？

高雄鹽埕城中城大樓在14日凌晨發生大火事故，造成46人死亡、43人受傷，高雄市長陳其邁當天率團隊鞠躬道歉，並宣布組行政調查小組究責。「城中城火災事故行政調查小組」成員11人，其中外部委員8人，副市長林欽榮及律師周元培擔任共同召集人。

市府預定下午3點在市府開記者會公布調查結果，根據今日公開行程，市長陳其邁上午10點參加那瑪夏橋梁通車典禮，下午3點則是那瑪夏、桃源至義大醫院就醫交通服務儀式。

曾任前高雄市長韓國瑜競選發言人的黨代表李昶志說，他實在不知道陳其邁市長在怕什麼，下午3點是城中城行政調查記者會，陳卻跑到來回要四小時的那瑪夏，根本就是故意躲避，說好的負責呢？有需要躲這麼遠嗎？

李昶志質疑，那瑪夏就醫交通服務很重要，難道城中城大火往生的46位市民就不重要嗎？到底是暖男還是軟男？

高市府新聞局長董建宏回應，火災調查報告的記者會時間是依據委員時間而定，市府也尊重委員訂定時間；市長行程早已排定，沒有刻意避開下午記者會。

國民黨黨代表李昶志質疑，高雄市長陳其邁去來回車程要花4小時的那瑪夏區，是否在躲避城中城大火調查結果。圖／取自李昶志臉書
國民黨黨代表李昶志質疑，高雄市長陳其邁去來回車程要花4小時的那瑪夏區，是否在躲避城中城大火調查結果。圖／取自李昶志臉書

那瑪夏 記者會 陳其邁

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