陳其邁不出席行政調查報告 藍營:有需要躲那麼遠嗎?

高雄城中城大火行政調查報告將出爐，市長陳其邁今安排到那瑪夏區，出席新建橋梁通車、偏鄉就醫交通服務等行程。前市長韓國瑜的隨行秘書、國民黨黨代表李昶志質疑，「說好的負責呢？有需要躲這麼遠嗎？」市府表示，照顧好每一位市民都重要，市長不會迴避城中城事件的責任，市府對受災戶關懷也沒間斷。

城中城事件行政調查小組11名小組成員包含8名外部專家，昨天忙著做最後整理，今天下午3點由副市長林欽榮、律師周元培發布調查結果。市府表示，過程至少開過8次小組會議，調出許多陳年資料，訪談許多關鍵對象，會議曾開到深夜，不放過任何重點。這次行政調查以外部委員為主體，有充裕的獨立調查空間，絕對是玩真的。

城中城大火釀46死、43傷，到昨天為止，仍有9人在一般病房、2人在加護病房。消防局長李清秀、工務局長蘇志勳前天請辭下台，今天將對外說明的調查報告，會做出什麼結論，是否點出更多官員、公務員行政責任，也受關注。

但今天下午3點的行政調查報告，陳其邁不會出席，也引發藍營質疑。韓國瑜時期的隨行秘書李昶志質疑，實在不知道陳市長在怕什麼?

下午3點是城中城行政調查記者會，他卻跑到那瑪夏區，來回要4小時，根本就是故意躲避。「說好的負責呢？有需要躲這麼遠嗎？」

李昶志也說，那瑪夏就醫交通服務很重要，難道城中城大火往生的46位市民就不重要嗎？「到底是暖男還是軟男？緊緊緊來去那瑪夏！」市府回應，關心偏鄉怎麼會是逃避，照顧好每一位市民是市長的責任，希望藍營人士要理性，別拿災難做政治操作。

市議會國民黨團總召童燕珍說，市府行政調查應全面呈現消防、公安、社政等公務執行上缺失，各局處都不能規避責任，起火原因也要查徹底，還原火災過程與救災情形，給社會大眾真相。